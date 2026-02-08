Menu Rechercher
D1 féminine

Des ultras du PSG violemment recalés par le Paris FC

Par Valentin Feuillette
1 min.
Le stade Charléty, soir de PFC-OL, le 17 décembre 2021 @Maxppp
Paris FC 0-3 Paris SG

Les ultras du PSG ont été empêchés d’assister au match des Parisiennes contre le Paris FC hier soir au stade Charléty. Selon les informations de RMC Sport, environ 500 supporters avaient prévu de se déplacer, mais l’autre club francilien a refusé l’entrée de leur matériel de fanfare, dont mégaphones et tambours. Cette décision a conduit le groupe à annuler sa venue, privant le match de l’animation habituelle des supporters parisiens.

Le Paris FC, qui a perdu ce rendez-vous important d’un score fleuve (0-3) net et sans bavure, justifierait cette mesure par des raisons de sécurité et de gestion du stade. Les relations entre ultras et clubs continuent de rester tendues, chaque contrôle d’accès générant débats et polémiques. Les organisateurs et les fans devront désormais trouver un terrain d’entente pour éviter que ce type de situation ne se reproduise.

D1 féminine
Paris FC
Paris SG

D1 féminine Division 1 Féminine
Paris FC Logo Paris FC
Paris SG Logo Paris Saint-Germain
