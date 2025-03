Auxerre : l’ancien président du club Gérard Bourgoin est décédé

Patron de l’AJ Auxerre de 2011 à 2013, l’homme d’affaires Gérard Bourgoin est décédé ce dimanche 2 mars à la suite d’un malaise après la rencontre entre Auxerre et Strasbourg. Âgé de 85 ans, le fondateur du Groupe Bourgoin avait également officié à la présidence de la Ligue de Football Professionnel au début des années 2000. Il a été retrouvé sans vie dans son véhicule, quelques heures après la rencontre à laquelle il avait assisté.

L’AJA a eu l’immense douleur d’apprendre le décès de Gérard Bourgoin, hier après la rencontre face à Strasbourg, à laquelle il a assisté.



Le club, qui perd un immense dirigeant qui a œuvré toute sa vie pour développer et faire briller l’AJA, s’associe à la peine de sa famille et… pic.twitter.com/B8OakBpgUE — AJ Auxerre (@AJA) March 3, 2025

«Il fait partie de mes plus proches amis. De ces personnes sans lesquelles nous n’aurions rien fait, rien réussi de ce que nous avons fait. C’était un personnage, avec une personnalité forte. Il a fait un village, il a fait une usine, il a fait un club», s’est exprimé avec émotion l’ancien entraîneur mythique de l’AJA, Guy Roux, auprès de l’Yonne Réoublicaine. L’actuel président icaunais, Baptiste Malherbe, a rendu hommage à «un des grands personnages de l’AJA et du département. C’est un choc, de l’avoir encore vu hier et plusieurs fois récemment au stade. Quelqu’un de très dynamique, très humain, toujours à notre soutien, comme encore hier soir. C’est une très triste nouvelle. C’est quelqu’un qui ne laissait pas indifférent.»