Atlético : Diego Simeone répond à l'intérêt du Barça pour João Félix

En conférence de presse vendredi avant le match face à Alaves ce samedi (21h), l’entraîneur de l’Atlético de Madrid Diego Simeone a répondu à l’intérêt du président du FC Barcelone Joan Laporta pour le buteur des Colchoneros João Félix. Le technicien argentin n’est pas surpris par l’intérêt des Blaugranas pour l’attaquant portugais de 22 ans.

« Je vis dans ce monde du football et je ne suis donc pas surpris qu’un président intelligent comme Joan Laporta parle aussi bien de João Félix. Il a totalement raison, il est très bon en ce moment et il aligne les belles performances », a déclaré El Cholo. Cette saison, l’international portugais a disputé 30 matches avec l’Atlético, inscrit huit buts et délivré six passes décisives.