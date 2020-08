COVID-19 : Mandanda, Rongier et Lopez testés positifs

«À la suite des tests effectués ce lundi, aucun nouveau cas de Covid-19 n’a été révélé, mais les 3 cas suspects de dimanche ont été confirmés. Le club a transmis l’ensemble des éléments à la LFP», a annoncé l'Olympique de Marseille sur son site officiel ce mardi. Et on en sait plus désormais sur l'identité des trois joueurs qui ont été testés positifs.

En effet, La Provence a indiqué que Steve Mandanda, Valentin Rongier et Maxime Lopez sont les trois éléments en question du groupe d'André Villas-Boas. Jordan Amavi a lui déjà été testé positif jeudi. Un proche du groupe olympien a donné des nouvelles rassurantes au quotidien régional. «Mais tout le monde va bien, ils seraient tous asymptomatiques apparemment». Toutefois, le match OM-ASSE devrait être reporté.