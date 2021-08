Accord trouvé entre l'OL et Xherdan Shaqiri

Selon les informations de L'Équipe, l'Olympique Lyonnais aurait trouvé un accord avec l'ailier suisse de Liverpool Xherdan Shaqiri (29 ans) pour un transfert estimé à 6 millions d'euros. Le club rhodanien avait déjà formulé une première offre avoisinant les 4 millions d'euros, qui avait été refusée par les Reds. Mais la direction lyonnaise est revenue à la charge en se mettant d'accord avec l'entourage de l'international helvète.

Toujours d'après le quotidien, l'ancien du Bayern Munich et de l'Inter Milan devrait percevoir un salaire mensuel de 350.000 euros, soit un peu plus de 4M€ par an. Il deviendrait donc le plus gros salaire des Gones depuis le départ de Memphis Depay au FC Barcelone. Reste à l'OL de se mettre d'accord avec Liverpool pour le montant à payer pour sa dernière année de contrat.