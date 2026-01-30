Menu Rechercher
Procès Deschamps-Riolo : Didier Deschamps va faire appel

Par Matthieu Margueritte
Didier Deschamps lors de la demi-finale contre l'Espagne @Maxppp

L’affaire Riolo-Deschamps n’est pas terminée. Attaqué par le sélectionneur national pour diffamation, l’éditorialiste de RMC a été relaxé ce vendredi. Mais DD ne compte pas laisser tomber. C’est ce qu’a fait savoir son avocate.

« Didier Deschamps a pris connaissance du jugement rendu ce jour par le Tribunal de Grande Instance de Paris et a décidé de faire appel », écrit Isabelle Wekstein, dans des propos relayés par L’Équipe.

Voir tous les commentaires (12)
