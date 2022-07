PSG : les enseignements à tirer de la liste pour la tournée au Japon

La suite après cette publicité

Abdou Diallo. Il s'agit sûrement de la principale surprise dans la liste des joueurs retenus par le Paris Saint-Germain pour la tournée estivale au Japon. Et pour cause, le défenseur international sénégalais de 30 ans, sur le départ et qui avait initialement convenu avec ses dirigeants de rester en France afin de préparer son futur transfert, a lui-même été surpris de cette annonce comme le révélait, ce vendredi, RMC Sport. Convoqué de manière inattendue, celui qui a participé à 12 matches de L1 lors du dernier exercice n'est d'ailleurs pas le seul choix surprenant. On peut ainsi noter les convocations de Mauro Icardi (29 ans), Idrissa Gueye (32 ans) ou encore Eric Junior Dina Ebimbe (21 ans) qui semblaient pourtant écartés de cette tournée comme nous vous le révélions dernièrement.

En effet, il avait bel et bien été expliqué à Icardi qu’il n’entrait pas dans les plans de la nouvelle direction. Tout comme Gueye, au sortir d'une saison plus que contrastée. Pourtant, tous ont finalement été invités à venir par le staff. Alors comment expliquer ce choix quand d’autres « indésirables » (Kurzawa, Herrera, Wijnaldum, Draxler et Rafinha) ont, eux, été écartés. Privé de recrues, à l’exception de Vitinha et Hugo Ekitike, qu’il aurait aimé emmener au Japon, le duo Luis Campos-Christophe Galtier s'est donc retrouvé dans l'obligation de changer ses plans. Alors que les Parisiens s'apprêtent à disputer trois matches amicaux face au Kawasaki Frontale mercredi, puis contre les Urawa Red Diamonds le 23 juillet, et enfin face au Gamba Osaka le 25 juillet, le technicien français de 55 ans a ainsi dû faire appel à quelques «indésirables». Symbole d'un mercato estival retardé.

Le mercato oblige Christophe Galtier a changé ses plans !

Renato Sanches, d’accord contractuellement avec Paris, ne s’est toujours pas engagé avec le PSG même si les échanges avec Lille devraient reprendre en début de semaine prochaine. Même son de cloche pour Gianluca Scamacca où les Rouge-et-Bleu ne souhaitent pas aller jusqu’aux exigences de Sassuolo, à savoir 50 M€. Enfin, le dossier du Slovaque Milan Skriniar, défenseur de l’Inter Milan, tarde à être finalisé. Si Thilo Kehrer aurait pu, lui aussi, être privé de Japon, le PSG n'a toujours pas trouvé la doublure d’Achraf Hakimi à droite. Dès lors et en prévision des trois matches amicaux en neuf jours, Galtier a donc rappelé certains joueurs poussés vers la sortie. Un contexte délicat à gérer, mais qui pourrait à permettre à certains de prouver leur utilité et leur apport dans ce nouveau visage donné au club de la capitale. Un contre-temps qui ne doit cependant pas faire oublier la volonté du club de dégraisser cet été.

Dans cette optique, si les stars que sont Kylian Mbappé, Lionel Messi et Neymar Jr, qui a lui raté le premier amical de l'été en raison d'une blessure à la hanche, seront bel et bien de la partie, le champion de France en titre a confirmé la mise à l'écart de Layvin Kurzawa, Ander Herrera, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Rafinha ou encore Edouard Michut. Une décision forte mais jugée indispensable par Christophe Galtier, déterminé à construire un effectif équilibré pour l'exercice à venir, comme il a tenu à le rappeler, ce samedi matin, dans un entretien accordé à L'Équipe

«Ce ne sont pas des indésirables, c'est péjoratif. On a 26 ou 27 joueurs en dehors des gardiens, c'est énorme. Il y a des joueurs pour qui les espaces d'expression vont se réduire. Nous nous sommes entretenus avec eux. Ce fut un exercice pas facile. Ce sont des joueurs qu'on doit respecter. On partira cette saison avec 21 joueurs de champ, et quelques jeunes. Les grands clubs qui performent au très haut niveau sont ceux qui parviennent à intégrer les meilleurs jeunes dans un effectif d'expérience et de qualité». Une sortie médiatique permettant de comprendre la volonté du PSG de se débarrasser de nombreux éléments au cours de ce mercato estival 2022. Mais le temps presse et les différents points de chute tardent à venir...

Le groupe complet du PSG

Gardiens : Donnarumma, Navas, Rico, Letellier

Défenseurs : Hakimi, Kimpembe, Ramos, Marquinhos, Kehrer, Ab. Diallo, Nuno Mendes, Bernat

Milieux : Verratti, Paredes, Danilo Pereira, Vitinha, Zaïre-Emery, I. Gueye, Dina Ebimbe

Attaquants : Sarabia, Kalimuendo, Icardi, Messi, Neymar, Mbappé.