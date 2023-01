EdF : Stéphane Cabrelli, entraîneur de Linas-Montlhéry, ne comprend pas la prolongation de Didier Deschamps à la tête des Bleus

Présent en conférence de presse après la défaite de Linas-Montlhéry, pensionnaire de National 3, face à Lens (2-0) lors des 32èmes de finale de la Coupe de France, Stéphane Cabrelli a été invité à réagir à l’actualité. Et la prolongation de Didier Deschamps à la tête de l’équipe de France jusqu’en 2026 n’est pas du gout de l’entraineur français, c’est le moins que l’on puisse dire. «Vous n’avez pas le bon client, je ne suis pas un fanatique de Didier Deschamps, ni de son jeu, ni de sa personne, mais on ne peut qu’être admiratif de son palmarès» a tenu à nuancer Cabrelli dans un premier temps.

L’entraineur de Linas-Montlhéry a ensuite donné son avis sur le sélectionneur idéal pour les Bleus et pas de surprise, il s’agit de Zinédine Zidane évidemment. «Pour répondre à votre question, je ne suis pas d’accord. Deux ans à la limite mais quatre non, c’est beaucoup. Et encore, quand on a la chance d’avoir quelqu’un comme Zidane derrière, c’était peut-être le moment de changer. Après ils sont bons amis, Le Graët et Deschamps, ils s’entendent comme larrons en foire. Je pense qu’ils se sont arrangés avant que Le Graët s’en aille» a confié le technicien français. On peut dire que Stéphane Cabrelli n’est pas un fan de Didier Deschamps.

