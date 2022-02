Le Barça va claquer 70 M€ pour deux cracks brésiliens, Pep Guardiola vole à la rescousse de Jack Grealish

La suite après cette publicité

Le Barça veut assurer son avenir

En pleine reconstruction, le Barça de Xavi a décidé de miser sur l'avenir. En plus de ses jeunes talents de la Masia, le club catalan s'apprête à mettre la main sur deux cracks brésiliens. Comme le rapporte Sport dans son édition du jour, le FC Barcelone tient un accord avec Santos pour Kaiky Fernandes et Angelo Gabriel, un défenseur de 18 ans et un ailier de 17 ans. Montant de l'opération : 35 millions d'euros chacun, soit une opération de près de 70 millions d'euros. Reste à savoir comment le Barça va pouvoir financer ces deux transferts...

Pep Guardiola défend Jack Grealish

Après Kurt Zouma, c'est au tour de Jack Grealish d'être au cœur d'une polémique. Après une soirée visiblement bien arrosée avec certains de ses coéquipiers de Manchester City, l'international anglais s'est vu refouler à l'entrée d'un bar en raison de son état d'ébriété. Son entraîneur Pep Guardiola a défendu son joueur, comme le rapporte le Daily Mirror, expliquant qu'il était sobre. Une défense peu crédible aux vues des images. Le Manchester Evening News s'amuse d'ailleurs en écrivant sur sa Une, «la prochaine fois, je peux venir Jack ? »

Le PSG vise un nouveau mercato XXL

Comme le rapporte L'Equipe, le PSG a désigné Erling Haaland comme le successeur de Kylian Mbappé en cas de départ de ce dernier. Il figure tout en haut de la liste des décideurs parisiens. Les bonnes relations entre Leonardo et Mino Raiola, l'agent du cyborg norvégien, sont à noter dans ce dossier où la concurrence sera rude. Autres joueurs ciblés pour cet été, le duo Pogba-Paqueta. Les deux profils sont grandement appréciés par le directeur sportif brésilien. Mais leurs arrivées sont liées à une prolongation d'Angel Di Maria. En fin de contrat cet été, El Fideo se voit bien rester encore une année. Mais les dirigeants parisiens hésitent à lui offrir cette prolongation. Affaire à suivre.