PSG : les scandaleuses exigences du clan Lionel Messi

Lionel Messi met le feu à la planète football. En fin de contrat en juin, l’Argentin n’a toujours pas prolongé son contrat. Depuis quelques jours, il est annoncé proche du Barça. Il est d’ailleurs actuellement en Catalogne pour profiter de quelques jours de repos avec sa famille et ses proches. Hier soir, il a dîné avec ses amis Jordi Alba et Sergio Busquets. Il n’en fallait pas plus pour affoler les médias ibériques.

Car l’avenir de l’international argentin continue à faire couler de l’encre. Ce mardi, Le Parisien fait d’ailleurs d’étonnantes révélations sur le sujet. La publication française explique que le clan Messi se montrerait un peu trop gourmand financièrement aux yeux des pensionnaires du Parc des Princes.

Messi veut un plus gros salaire

En effet, l’Argentin voudrait obtenir une revalorisation salariale. Ce, alors que le PSG doit baisser sa masse salariale. Une hérésie. Malgré tout, le père et agent du joueur, Jorge, estime qu’il doit être mieux rémunéré en raison de son statut de champion du monde, mais aussi, car il a une offre XXL d’Al-Hilal. Le club saoudien lui offre un contrat avec un salaire de 400 millions d’euros.

Tout cela ne plaît pas à Paris, qui souhaitait qu’il étende son bail avec un salaire identique à celui perçu depuis 2021. Le Parisien explique que Messi touche 37M€ brut par an. Ce qui est déjà assez suffisant pour le club de la capitale, qui ne lui a visiblement jamais demandé de baisser ses émoluments. Le joueur et ses proches attendent d’en savoir plus sur le futur coach et sur le projet parisien avant de trancher définitivement. De son côté, le PSG est déjà passé à autre chose puisqu’on prépare l’exercice 2023-24 sans la Pulga.