PSG : la prise de position osée de Kylian Mbappé pour l’avenir de Lionel Messi

Lionel Messi au Barça ? Plus le temps passe, et plus on semble s’en approcher. Les Catalans avancent peu à peu dans ce dossier et ont notamment déjà étudié la question avec la Liga, travaillant sur un plan financier pour rendre possible le retour de La Pulga et pouvoir l’inscrire sans contrainte du fair-play financier espagnol. Et même si un retour à Barcelone venait à échouer, tout indique que Lionel Messi ne jouera pas au Parc des Princes l’an prochain.

Il faudrait un sacré retournement de situation pour que le champion du monde 2022 change d’avis et accepte de prolonger l’aventure parisienne, ce que souhaitent pourtant les têtes pensantes du projet parisien. Et si beaucoup de fans du leader de la Ligue 1 sont plutôt partisans d’un départ, n’étant pas totalement satisfaits des prestations de l’Argentin, Kylian Mbappé lui a un avis différent.

Mbappé apprécie Messi

Selon Mundo Deportivo, le Bondynois souhaite que Messi rempile à Paris. Il souhaiterait ainsi convaincre le numéro 30 de rester, affirmant que les deux hommes ont encore beaucoup à faire à Paris. Il faut dire que depuis l’arrivée de Messi en terres parisiennes, il a distribué 19 passes décisives au Français, qui lui a offert 11 passes de but.

Les deux hommes s’entendent bien sur le terrain et en dehors, et pour Kylian Mbappé, une année de plus de Messi à Paris serait à la fois positive pour les deux stars mais surtout pour le club, notamment en vue du titre en Ligue des Champions. Reste donc à voir si les mots de la vedette tricolore parviendront à faire changer d’avis Lionel Messi…