Le plan loufoque du FC Barcelone pour rapatrier Lionel Messi

Clairement, ça se précise. Plus la date de fin du contrat de la vedette argentine approche, plus les chances de le voir revêtir une nouvelle fois la tunique blaugrana augmentent. Une chose est déjà sûre : il ne prolongera pas avec le Paris Saint-Germain, même si les décideurs parisiens auraient bien aimé le voir rester encore une saison au moins. Seulement, pour que Lionel Messi refoule la pelouse du Camp Nou, tout ne dépend pas que de la volonté des deux camps. Dans une situation financière compliquée, le Barça va devoir bâtir un stratagème assez complexe pour que le fair-play financier de la Liga l’autorise à recruter sa légende.

Et le journaliste spécialisé dans l’actu du leader de la Liga Gerard Romero en a dit un peu plus. Le Barça et la Liga travaillent ainsi sur un plan de viabilité. Il s’agirait d’un contrat avec beaucoup de variables, mais surtout, les Catalans vont devoir réaliser de gros travaux. La direction barcelonaise a ainsi prévu deux grosses ventes. Deux départs - reste à voir qui seront les joueurs concernés - qui lui permettront de générer du cash et libérer de la masse salariale pour inscrire La Pulga.

De gros sacrifices à faire

Et ce n’est pas tout. Il devra aussi y avoir des baisses salariales importantes dans le vestiaire. Ce sont les deux grosses conditions pour pouvoir accueillir Lionel Messi, mais aussi trois autres joueurs que le club a prévu d’enrôler. Deux d’entre eux sont déjà connus : le défenseur central de l’Athletic Íñigo Martínez et le milieu de terrain de Manchester City İlkay Gündoğan, tous deux libres.

La Liga a été très claire avec le Barça : en cas de baisse de la masse salariale et de deux grosses ventes, les Catalans n’auront pas de problèmes pour pouvoir inscrire Lionel Messi. Plus tôt dans la semaine, la presse catalane évoquait un contrat de deux ans et un salaire annuel de 13 millions d’euros net. Autant dire que Laporta et ses hommes ont du pain sur la planche…