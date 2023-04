L’offre du FC Barcelone à Lionel Messi est connue !

La suite après cette publicité

Cette fois ça y est, les pions sont bien étalés sur l’échiquier. Tous les prétendants à Lionel Messi ont pu préparer leurs arguments, aussi bien verbaux que financiers, et fourbir leurs armes avant de lui proposer un projet concret. En fin de contrat du côté du PSG où la greffe n’a jamais vraiment pris, le septuple Ballon d’Or ne devrait pas prolonger l’aventure en France. En revanche, il a l’embarras du choix pour son avenir car quelques clubs sont prêts à lui faire une offre.

L’Arabie Saoudite aimerait faire revivre le duel avec Cristiano Ronaldo et le faisant signer à Al-Hilal. Les dirigeants lui offriraient le plus gros salaire jamais perçu pour un joueur de football. Le chiffre de 300 M€ par saison a été avancé. L’Inter Miami de David Beckham n’est pas en reste et tente de lui vendre le cadre de vie, le niveau de la MLS en constante progression, en plus d’un salaire lui aussi très confortable. Et puis, il y a bien sûr le FC Barcelone, son club de (presque) toujours.

Un contrat de deux ans et un salaire très amoindri comparé à 2021

Joan Laporta rêve de ramener l’enfant blaugrana en Catalogne. Des négociations ont même démarré entre les Culés et le clan de l’Argentin, ce dont ne se sont pas cachés les dirigeants, comme pour crédibiliser leur projet. Faut-il encore pouvoir le financer alors que le Barça est confronté à de très grandes difficultés économiques depuis plus de deux ans maintenant. C’est aussi pour cela que Leo Messi n’avait pas pu prolonger à l’été 2021. Le club a semble-t-il fait ses petits calculs et doit trouver environ 25 M€, soit le coût que représenterait Messi par an.

Selon les informations de Sport, le Barça va proposer un contrat de 2 ans, avec la possibilité pour l’attaquant de 36 ans de mettre fin à cet accord dès la fin de la saison 2023/2024. Il lui offrirait un salaire de 13 M€ net par mois, ce qui en ferait le joueur le mieux rémunéré de l’effectif, plus ou moins au même niveau que Robert Lewandowski. Pour rappel, il avait signé en 2017 un contrat lui garantissant 555 M€ de revenus jusqu’en 2021. Il faut désormais que le meilleur joueur de l’histoire blaugrana accepte, la Liga et son fair play-financier aussi.