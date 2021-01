FC Barcelone : le contrat en or massif de Lionel Messi

Lionel Messi a encore le choix. La Pulga est en fin de contrat d'ici six mois et peut d'ores et déjà se mettre d'accord avec le club de son choix (Manchester City ? Paris Saint-Germain ?) qu'il rejoindra donc le 1er juillet prochain. Faut-il exclure que le génie argentin poursuive du côté de la Catalogne ? Rien n'est jamais sur et certain et le départ de Josep Maria Bartomeu de la présidence peut avoir eu un impact sur le natif de Rosario.

La suite après cette publicité

Mais ce sont surtout ses émoluments actuels qui sont dingues. Ce dimanche, El Mundo révèle ce fameux contrat. Le 25 novembre 2017, Lionel Messi signait un nouveau contrat avec les Catalans. Et celui-ci, sur quatre années, s'élève à un demi-milliard d'euros ! 555 237 619 euros exactement ce qui correspond à une rémunération nette de 75 millions d'euros par année (138 brut). Une somme colossale qu'il ne touchera très probablement jamais ailleurs.

📰 Portada de EL MUNDO del domingo 31 de enero. Ya disponible en Orbyt y en nuestra edición digital con la mejor información #ContratoMessi pic.twitter.com/7eSiodkSCb — EL MUNDO (@elmundoes) January 30, 2021

Mais ce n'est pas tout selon le média espagnol. Messi a aussi dans son contrat deux primes complètement hallucinantes. La première concerne l'assentiment du joueur à renouveler son contrat, pour cela il empoche la modique somme de 115 millions d'euros. La seconde est une prime de fidélité. Elle s'élève à 77 millions d'euros. Ces deux primes lui rapportent donc près de 200 millions d'euros (192 M€ très exactement). Une folie furieuse !

Lionel Messi aurait déjà reçu 92% de toute la somme, ce qui manque étant quelques primes liées à la Ligue des Champions où la Barça n'a pas atteint ses objectifs. Le Paris Saint-Germain est prévenu, il va falloir être sacrément intelligent pour faire un montage et lui proposer une offre qu'il ne pourra pas refuser. En attendant, Lionel Messi a de quoi voir venir devant lui et pourra donc s'appuyer sur ce type de contrat pour négocier avec un club.