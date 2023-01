L’Arabie saoudite a fait une offre XXL à Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le retour du roi. Hier soir, Lionel Messi (35 ans) a retrouvé le Paris Saint-Germain qui affrontait Angers en Ligue 1. Et la Pulga a soigné son entrée puisqu’elle a réalisé un bon match avec notamment un but. Une soirée parfaite pour le champion du monde argentin, qui n’a pas reçu d’hommage de la part du Parc des Princes suite à son titre mais qui a été encouragé. L’ancien joueur du FC Barcelone a également été encensé par ses coéquipiers et son entraîneur, Christophe Galtier, après la rencontre face au SCO mercredi soir.

Messi annoncé en Arabie saoudite

«Déjà merci aux supporters, et bravo à eux pour l’avoir accueilli ainsi. Croyez-moi, ça lui fait chaud au cœur. Leo avait bien récupéré, il avait pas mal de séances avec nous depuis un moment, il est apaisé, léger, très en forme sur un plan physique. L’équipe sans ou avec Leo donne un autre visage. Leo aime marquer et ce profil de joueur a besoin de marquer. Il se sentait bien physiquement, il était important pour lui de rejouer rapidement et important pour l’équipe de retrouver Leo. Le fait qu’il ait pu jouer tout le match c’est encore mieux.»

Bien dans ses crampons, Messi se sent bien à Paris où il devrait prolonger. C’est en tout cas ce qu’annonce La Nacion ce jeudi, qui assure que le joueur né en 87 veut poursuivre l’aventure dans la capitale. Ce, malgré les approches de l’Inter Miami de David Beckham. Mais tout ce petit monde devra prêter une attention particulière à l’Arabie saoudite. Là-bas, on rêve d’attirer Lionel Messi. Questionné par Mundo Deportivo, Nasser Al-Attiyah, cousin de l’émir du Qatar, a révélé que l’attaquant rejoindrait une écurie saoudienne une fois son contrat à Paris terminé.

Al-Hilal a fait une offre dingue

«Il est difficile pour Messi de revenir au Barça depuis le PSG. Le PSG a une économie très forte, il a un bon bilan et un plan très clair. D’après ce que je vois maintenant, également d’Al Nassr, qui a signé Cristiano Ronaldo avec un montant fou d’un million de dollars, je suis sûr que Messi, dans quelques mois, environ 3 ou 6 mois, un club en Arabie saoudite signera également Messi. Vous allez voir. Et je peux vous dire quelle équipe : je suis sûr qu’il se rendra à Al-Hilal (…) Il ne reviendra pas au Barça. Il ira en Arabie saoudite. Il y a beaucoup d’argent ici et les joueurs cherchent un gros contrat.»

Des déclarations étonnantes. Toutefois, elles vont dans le sens des informations révélées par Mundo Deportivo et des médias saoudiens. Déjà recruté en tant qu’ambassadeur, l’Argentin serait bien dragué par Al-Hilal qui aurait formulé une offre colossale. En effet, l’écurie saoudienne proposerait à Messi un salaire de 300 millions d’euros par saison pour venir jouer au sein du championnat local. Une offre difficile à refuser. Mais Al-Hilal, qui veut répondre à Al Nassr qui a recruté CR7, ne reculera devant rien. Cela permettra d’avoir de la visibilité alors que l’Arabie saoudite est candidate (avec l’Égypte et la Grèce) à l’organisation du Mondial 2030. La balle est dans le camp de Lionel Messi.