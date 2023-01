PSG : le retour aux affaires très sérieux de Lionel Messi

La suite après cette publicité

Le retour du champion. Alors qu’on avait plus revu Lionel Messi sur un terrain depuis le sacre de l’Argentine en finale de la Coupe du Monde 2022, face à l’équipe de France (3-3, 4 TAB à 2), le 18 décembre dernier au Qatar, l’attaquant de 35 ans faisait son grand retour à la compétition ce mercredi soir, face à l’Angers SCO (2-0). Si le PSG avait tranché dans le vif en n’organisant pas de célébration particulière au Parc des Princes pour l’honorer, une nouvelle fois (après la haie d’honneur au Camp des Loges et la remise d’un trophée des mains de Luis Campos), l’accueil du public parisien pour sa star albiceleste était la principale interrogation de la soirée.

Dès l’échauffement, une bonne partie de la tribune Boulogne a rapidement rendu hommage à Lionel Messi en entonnant le fameux "Messi, Messi, Messi" à l’égard de l’ancien capitaine du FC Barcelone. Globalement, cela s’est plutôt bien passé pour le septuple Ballon d’Or, qui a été applaudi en masse à l’annonce de son nom par le speaker au moment de donner l’identité du XI du Paris SG. En ce qui concerne le terrain, à savoir le plus important, le natif de Rosario a fait bonne impression, faisant honneur à son nouveau statut de champion du monde.

Il a plutôt bien lancé son match en étant l’auteur de l’avant-dernière passe décisive pour Nordi Mukiele sur l’ouverture du score signée Hugo Ekitike (5e). Tout n’était tout de même pas parfait pour un Lionel Messi en mode diesel, qu’on a d’abord vu manquer de justesse dans le dernier geste, comme sur ces services à destination de Neymar puis Sergio Ramos en première période. « Je suis satisfait dans le sens où on renoue avec la victoire, et du comportement de l’équipe, se félicitait Christophe Galtier au micro de Canal +, avant de souligner un point important. On est post-Mondial, c’est difficile de retrouver des repères. On est en train de tous se retrouver. Il manquait quelques connexions. Ce soir, ça a été par fréquence. Post-Mondial, les choses ne sont pas simples. Chacun doit se retrouver dans les plans de jeu », lâchait le coach du PSG, comme pour expliquer les petits manqués de sa star argentine.

Messi s’est distingué pour son retour

Malgré tout, Messi a affiché une belle volonté sur le pré, faisant preuve de beaucoup d’envie et d’implication. Sa course non loin du poteau de corner pour empêcher le cuir de sortir en touche, avant de délivrer un amour de passe pour Ekitike aux abords de la surface (27e), n’est certainement pas anodine. De quoi envoyer un message fort à ceux qui pouvaient douter de son implication après avoir soulevé le Graal au Qatar. Balle au pied, on a retrouvé le Messi capable de déstabiliser les défenses (35e, 89e) et distillant plusieurs caviars pour les siens après avoir attiré de nombreux joueurs dans un petit périmètre autour de lui (40e, 76e). La Pulga a de nouveau eu droit à une ovation du Parc des Princes après avoir donné un avantage confortable aux Franciliens et inscrit par la même occasion son 13e but de la saison en 20 matchs (72e).

Quelques drapeaux argentins ont même été, à ce moment, fièrement brandis du côté de la tribune Boulogne. À noter que sans un très bon Paul Bernardoni sur une tête de Sergio Ramos déposée par ses soins sur coup franc (42e), il aurait pu dépasser Neymar au nombre de passes décisives distillées en Ligue 1 cette saison (10 pour le Brésilien, 10 pour Messi, meilleur total du championnat). Tout le monde sait de quoi Leo Messi est capable. « Il a marqué, on est très contents pour lui, très content qu’il soit champion du monde. Maintenant, on doit profiter de son talent sur le terrain, c’est un privilège de jouer avec lui, de le voir tous les jours. Je crois que tous les joueurs et les supporters sont aussi contents pour lui », confiait Fabian Ruiz au micro de Canal au coup de sifflet final.

« Quand Leo a le ballon, on sait qu’il peut trouver des passes que pas tout le monde ne peut trouver»

« C’est toujours un plaisir d’être avec Leo, se réjouissait Nordi Mukiele à notre micro, en zone mixte après la rencontre. Il est champion du monde, on est tous contents pour lui. Je pense qu’il est aussi revenu avec le sourire, même s’il l’avait avant de partir. On est tous très contents aussi pour Leo car pour son retour aujourd’hui, il réussit à marquer. C’est une très bonne chose pour lui et pour nous aussi. Il est vraiment champion du monde, c’est ce qui lui manquait. Je suis content pour lui, il va revenir pour nous aider, on en aura besoin pour cette saison avec les matchs qui arrivent en Champions League et en championnat. »

Et l’ancien joueur du RB Leipzig, auteur d’une nouvelle prestation convaincante, d’insister sur l’importance de la présence de top joueurs comme Messi. « C’est comme quand Kylian est là, on sait que l’adversaire craint les joueurs comme Kylian, Ney, Leo. Il nous a beaucoup aidés aujourd’hui. Quand Leo a le ballon, on sait qu’il peut trouver des passes que pas tout le monde ne peut trouver. Il marque et fait un bon match, on est très content de l’avoir récupéré ce soir. » Que les Parisiens se rassurent, Lionel Messi est bel et bien de retour, plus en forme et plus heureux que jamais, prêt à porter le PSG, peut-être, sur le toit de l’Europe en fin de saison.