PSG : Christophe Galtier n’en sait pas plus sur la prolongation de Messi

À 35 ans, Lionel Messi sera libre de tout contrat en juillet prochain. Courtisé, l’Argentin discute actuellement d’une prolongation de contrat avec le Paris Saint-Germain. Et visiblement, le club de la capitale serait en pole. Interrogé sur le sujet, Christophe Galtier a confié ne pas être dans les discussions.

« Je sais qu’il y a des discussions et que la direction sportive a échangé avec Leo sur le sujet d’une prolongation. Je ne sais pas où ça en est. Leo me semble heureux à Paris, mais à voir la position par rapport au projet du PSG. Je crois qu’il y a une réelle envie du club de prolonger Leo. C’est un sujet que je n’aborderai pas avec lui. Il y a Campos et notre président qui échangent avec lui », a-t-il confié en conférence de presse.

