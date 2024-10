Barça : Wojciech Szczęsny est clair sur son avenir

La retraite de Wojciech Szczęsny n’aura pas duré longtemps. Quelques mois après avoir mis un terme à sa carrière, l’ancien portier de la Juventus a signé avec le FC Barcelone. L’arrivée de l’ex-international polonais doit compenser la blessure de Marc-André ter Stegen. Interrogé sur la suite par Mundo Deportivo, le principal intéressé préfère se concentrer sur cet exercice 2024-2025 et ne pas penser à son avenir.

« J’ai pris ma retraite et je ne m’imaginais pas revenir. Il n’y a donc aucune raison de chercher plus loin. Si nous passons de bons moments ensemble et que le club veut prolonger le contrat, j’y réfléchirai, par respect pour le club. Mais nous n’en sommes pas là, ce n’est pas la peine d’y penser », a indiqué le Polonais de 34 ans.