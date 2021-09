Elche : Javier Pastore veut retrouver la sélection argentine

Alors qu'il s'est engagé pour une saison avec Elche, Javier Pastore (32 ans) va découvrir un nouveau championnat après trois années compliquées en Serie A, à l'AS Roma. L'international argentin a expliqué les raisons qui l'ont poussés à rejoindre le pensionnaire de Liga et a affiché ses ambitions lors de sa conférence de présentation, ce mardi.

«Dès que j'ai signé la résiliation de mon contrat avec la Roma, ils ont été les premiers à me contacter et cela a attiré mon attention. Je voulais vraiment essayer ce championnat. Elche, en plus, c'est un club avec beaucoup d'Argentins (...) Mon rôle est de venir apporter quelque chose. J'ai joué à plusieurs postes différents, a-t-il expliqué. Je viens pour continuer à travailler dans ce groupe avec des coéquipiers très humbles. Je connais l'équipe dans laquelle je suis venu et les objectifs qu'Elche a, je sais que l'objectif est de rester en Liga. Sentimentalement parlant, je revis mes premiers pas en Europe (...) J'avais besoin de revenir dans le jeu et de me montrer. Je suis reconnaissant pour cette option et il ne reste plus qu'à prouver sur le terrain (...) J'espère bien faire pour Elche et si je reviens avec l'équipe nationale, ce sera un rêve !»