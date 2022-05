JT Foot Mercato : Liverpool lance sa reconstruction

La suite après cette publicité

Liverpool pense déjà à se renouveler

La saison prochaine, il devrait y avoir de nombreux changements dans l'effectif des Reds. A en croire les dernières rumeurs, Sadio Mané a fait ses adieux à ses coéquipiers ce samedi soir après la finale de C1. Le Bayern Munich en a fait sa priorité absolue. Mais le Sénégalais plaît aussi au Real Madrid. Pour le remplacer, Sport nous apprend que le nom d'Ousmane Dembélé a été coché. Un premier contact aurait même d'ores et déjà eu lieu entre les deux parties et la possibilité de porter le maillot des Reds plairait au Français. L'autre priorité de Liverpool sera de renfoncer son entrejeu. La première cible se nomme Aurélien Tchouaméni, mais il va falloir batailler. On rappelle que le Français semble privilégier le Real Madrid, mais selon nos informations, le PSG n'a pas dit son dernier mot. Autre piste dans l'entrejeu, la pépite du Barça, Gavi. D'après le journal espagnol Sport, la formation de la Mersey serait prête à lever sa clause libératoire de 50 millions d'euros, lui offrant dans la foulée un contrat plus intéressant que le Barça.

Les Red Devils comptent tout miser sur Frenkie De Jong

Erik ten Hag va avoir du boulot pour ramener Manchester United au sommet. Tous les secteurs de jeu sont à renforcer, mais l'entrejeu semble être la priorité du tacticien néerlandais. Le candidat idéal aux yeux d'Erik ten Hag n'est autre que son ancien joueur Frenkie de Jong qu'il a connu à l'Ajax. Pour le convaincre, Manchester United serait prêt à toutes les folies. D'après le Daily Star, les Mancuniens sont prêts à lui offrir le plus gros salaire du club, plus que David de Gea ou Cristiano Ronaldo. Des émoluments d'environ 450.000€ par semaine en brut sont évoqués, pour en faire aussi l'un des joueurs les mieux payés de Premier League.

Les officiels du jour

Après 15 ans et demi de bons et loyaux services, Marcelo a confirmé que la finale de Ligue des Champions face à Liverpool était son dernier match sous les couleurs du Real Madrid. L'emblématique latéral gauche quitte donc la Maison Blanche par la grande porte.

Le KRC Genk a annoncé son nouveau coach. L'heureux élu est le Belge Wouter Vrancken. Il a signé un contrat à durée indéterminée.

L'Eintracht Francfort, vainqueur de la Ligue Europa cette saison, a annoncé la signature définitive du milieu défensif croate Kristijan Jaki. Prêté cette saison par le Dinamo Zagreb, le Croate a coûté 3,5 millions d'euros.