Man Utd : Erik ten Hag touchera le jackpot en cas de départ

Erik ten Hag (54 ans) est toujours l’entraîneur de Manchester United. Mais pour combien de temps ? Ce mardi, les médias anglais assurent que le Néerlandais est plus menacé que jamais. Le Daily Mail précise d’ailleurs que Sir Jim Ratcliffe doit faire un point à son sujet durant la trêve internationale du mois d’octobre. En cas de départ, les pensionnaires d’Old Trafford devraient signer un gros chèque à ETH.

En effet, le Daily Mail et Goal assurent que les Red Devils devront régler la somme de 17,5 M£, soit environ 21 M€. Un sacré petit pactole. Mais MU a les moyens pour assumer une telle dépense et s’offrir un nouveau coach. D’ailleurs, les Red Devils songent à Simone Inzaghi (Inter Milan) et de Gareth Southgate (libre) pour prendre la suite.