La Juventus espère un dénouement positif pour Araujo et Kolo Muani

La Juventus semble être prête à mettre la main à la poche durant ce mercato hivernal. Deux noms reviennent avec insistance du côté de Turin ces derniers jours : Ronald Araujo et Randal Kolo Muani. Si la piste menant au défenseur du Barça paraît se concrétiser, celle se dirigeant vers l’attaquant du PSG parait encore floue. Interrogé par DAZN au sujet du mercato turinois, Cristiano Giuntoli, directeur sportif du club, a exprimé son désir de voir débarquer de nouveaux éléments durant ce mercato hivernal :

La suite après cette publicité

« Nous voulons renforcer l’équipe dans le secteur défensif et regarder autour de nous s’il y a des opportunités dans d’autres secteurs. La défense ? Nous devons respecter de nombreux paramètres, à la fois économiques et techniques. Les joueurs importants sont plus difficiles à bouger en janvier, nous devons faire preuve d’un peu de patience. Araujo ou Kolo Muani ? Ce sont deux bons joueurs, mais le mercato commence à s’animer maintenant, et nous espérons que des nouveautés positives arriveront cette semaine. »