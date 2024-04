Nantes - OL : les notes du match

Ce dimanche, la 28e journée de Ligue 1 se concluait avec un duel fort intéressant entre le FC Nantes et l’Olympique Lyonnais. Les Canaris qui étaient quinzièmes avaient l’occasion de prendre cinq points d’avance sur le FC Lorient qui est barragiste et huit longueurs sur le FC Metz premier relégable. Pour les Lyonnais, qui sont un peu plus haut au classement, l’objectif était de revenir à deux points du Stade de Reims et à une unité de l’Olympique de Marseille et du Stade Rennais en cas de succès. À domicile, les Canaris misaient sur un 4-2-3-1 avec notamment un trio offensif composé de Florent Mollet, Mathis Abline et Mostafa Mohamed. Du côté des Gones, c’était plutôt du classique avec toutefois Ainsley Maitland-Niles et Corentin Tolisso qui débutaient ainsi qu’Ernest Nuamah et Saïd Benrahma pour épauler Alexandre Lacazette. Et cela démarrait fort avec une récupération haute des Lyonnais. Sur la gauche, Saïd Benrahma s’échappait et trouvait devant la surface Corentin Tolisso dont le tir passait au-dessus du cadre (1re). Bien lancés, les Gones faisaient mal dans la profondeur et Alexandre Lacazette servi sur la gauche de la surface allait trouver le petit filet (3e). Alors que les situations intéressantes lyonnaises s’enchaînaient, Nantes faisait mal dès sa première occasion. Suite à un bon travail de Matthis Abline, Mostafa Mohamed était proche de marquer sans une belle parade d’Anthony Lopes (14e). Ce n’était que partie remise. Sur une belle remontée de balle de Moussa Sissoko, Florent Mollet centrait côté droit vers le second poteau où Matthis Abline allait marquer (1-0, 16e).

Classement général Ligue 1 Uber Eats # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 7 Reims 40 28 -1 11 7 10 35 36 8 Marseille 39 28 8 10 9 9 41 33 9 Rennes 39 28 6 10 9 9 40 34 10 Lyon 38 28 -8 11 5 12 34 42 11 Toulouse 33 28 -4 8 9 11 32 36 Voir le classement complet

En forme, le joueur prêté par le Stade Rennais était même proche de doubler la gauche dans la foulée, mais Anthony Lopes sortait idéalement devant lui (21e). Dans les cordes et sur le reculoir, les Lyonnais s’en allaient réagir avec une frappe enroulée d’Ernest Nuamah, mais Alban Lafont parvenait à repousser (23e). C’était ensuite Alexandre Lacazette dont la frappe était un peu trop croisée pour forcer le verrou (26e). Mieux, les Lyonnais reprenaient le fil, mais Nantes n’était pas en reste avec Pedro Chirivella qui trouvait Mostafa Mohamed dont le tir allait mourir sur le poteau (36e). C’est donc sur un avantage d’un but pour Nantes que les deux équipes revenaient aux vestiaires. Et alors qu’on pouvait s’attendre à une réaction d’orgueil de l’Olympique Lyonnais, surtout après une frappe d’Ernest Nuamah déviée par Alexandre Lacazette (47e), Nantes restait solide et Mostafa Mohamed passait tout proche de tromper Anthony Lopes (58e). Si Alexandre Lacazette tombait sur Alban Lafont (67e) on sentait que le match se compliquait pour les Lyonnais malgré l’entrée de Rayan Cherki à l’heure de jeu qui a redonné un coup de fouet aux siens. Toutefois, une autre entrée a eu encore plus d’impact. Quelques secondes après son apparition et consécutivement à une frappe de Benrahma repoussée par Alban Lafont, Malick Fofana tombait encore sur le gardien, mais Alexandre Lacazette suivait pour égaliser (1-1, 75e). Actif, le jeune belge avait manqué sa première occasion, mais pas la seconde puisqu’il permettait aux Lyonnais prendre l’avantage d’une frappe tendue (2-1, 77e). Vigilant, à l’instar d’Anthony Lopes (79e), l’OL avait totalement changé le scénario de ce match. Mama Baldé allait même permettre à Gift Orban d’enfoncer le clou dans les dernières secondes (3-1, 90e +7). Résistant en fin de rencontre alors que ce match était de plus en plus décousu, l’Olympique Lyonnais reste dixième mais revient à deux points de la septième place - qui pourrait offrir une qualification européenne - et du Stade de Reims. Pour le FC Nantes ça stagne et le barragiste lorientais n’est qu’à deux points.

L’homme du match : Nemanja Matic (7,5) : dans un rôle de sentinelle, l’ancien Rennais a profité du climat breton pour faire étalage de ses qualités. Vigilant pour compenser le déplacement de ses coéquipiers, précieux dans la récupération (12 au total) et inspiré dans l’orientation du jeu, son positionnement entre les deux centraux lyonnais lui a également permis d’organiser la relance. Une sérénité déterminante pour le collectif de Pierre Sage. Impliqué aux abords des deux surfaces, il reste plus que jamais un maillon essentiel de ce collectif. Un match de très haute volée pour le numéro 31 de l’OL.

FC Nantes

- Lafont (5) : malgré trois buts encaissés, le gardien de Nantes a produit une prestation honorable. Sur un centre-tir d’Ernest Nuamah, il a d’abord mis le ballon hors de danger grâce à une belle envolée (23e). Il a été vigilant sur quelques têtes qu’il a assez facilement captées (67e). Il a encaissé le premier but après deux belles parades consécutives (75e). Sur celui de Malick Fofana, le portier nantais n’a rien eu à se reprocher. Il a évité le troisième but de l’OL une première fois en se mettant rapidement au sol face à Maxence Caqueret (85e). Mais s’est avoué vaincu quelques minutes après devant un Gift Obran seul aux 5 mètres (90e+7).

- Amian (4,5) : défensivement, le défenseur droit nantais a plutôt bien tenu la route dans le premier acte face à Said Benrahma. Ça a été davantage compliqué lors de l’entrée de Rayan Cherki en seconde mi-temps qui l’a mis en difficulté à chaque touche de balle. Offensivement, comme son homologue côté gauche, il n’a pas existé avec aucun débordement.

- Comert (non noté) : le Suisse s’est rapidement mis en confiance en début de match avec une bonne défense sur un tir d’Alexandre Lacazette (3e). Il s’est ensuite blessé suite à un contact avec l’attaquant lyonnais. Il a dû céder sa place à Nathan Zeze (40e) (3). Le défenseur de 18 ans a subi un gros choc à la tête sur un coup de coude du numéro 10 lyonnais. Bien en place dans sa défense, il a cependant manqué quelques relances (66e). Une d’entre elles a été plus problématique en donnant le but de l’égalisation à Alexandre Lacazette (75e). Il s’est fait prendre de vitesse sur le dernier but de la rencontre signé Gift Orban (90e+7).

- Castelletto (5) : même si Nantes a été au-dessus défensivement pendant presque toute la partie, le défenseur camerounais laissait trop souvent Alexandre Lacazette jouer en remise. En fin de match, il n’a pas réussi à stopper l’hémorragie lorsque l’OL, porté par ses entrants, à accélérer. Pour le reste, il a été constamment recherché sur les corners de son équipe, sans se montrer pour autant décisif.

- Cozza (4) : face à Ernest Nuamah, le défenseur gauche nantais a plutôt bien géré le duel. Il s’est fait avoir sur un geste technique sublime d’Alexandre Lacazette dans la surface de réparation (26e). Il a réussi à éloigner le danger à plusieurs reprises grâce à un bon placement. Mais pas sur le but de l’égalisation où il est arrivé trop tard sur Malick Fofana (75e). Le Belge a de nouveau pris le dessus sur le défenseur nantais sur sa réalisation.

- Douglas Augusto (3,5) : le Brésilien n’a pas voulu prendre le jeu à son compte ce soir. Très peu servi, il n’a pas cherché à attirer les ballons non plus. Seulement 24 passes réalisées par le milieu de terrain défensif, qui n’a pas non plus excellé dans son rôle de récupérateur. Après un match inexistant, il a été remplacé par Samuel Moutoussamy (86e).

- Chirivella (5,5) : le capitaine espagnol a fait preuve de beaucoup d’engagement dans son jeu face à l’OL mais aussi d’une belle régularité dans ses passes, perdant que 5 ballons lors de ses 75 premières minutes. Il a assuré à la couverture jusqu’à l’entrée de Rayan Cherki, qui s’est placé entre les lignes.

- Mollet (5,5) : côté droit ce soir dans le système d’Antoine Kombouaré, l’ancien joueur de Montpellier a été très appliqué. Ses coups de pied arrêtés ont été bien tirés et ses centres bien ajustés. L’un d’eux a fait mouche. À la 16e minute, son centre a été très précis pour Matthis Abline qui a placé sa tête pour le premier but de la rencontre. Il a été remplacé par Marcus Coco (76e).

- Sissoko (6) : un cran plus haut sur le terrain en phase offensive, le finaliste de l’Euro 2016 a été à l’origine du décalage vers Florian Mollet, passeur décisif lors de l’ouverture du score. Il a été recherché dans le jeu long et a pu mettre en évidence sa qualité technique par de superbes contrôles. Il s’est fait plaisir avec quelques récupérations hautes et débordements. Il a cédé sa place à Benie Traore (86e).

- Abline (7) : buteur la semaine dernière, il a de nouveau marqué de la tête ce soir pour sa deuxième titularisation consécutive (16e). On a senti un Matthis Abline beaucoup plus en confiance. Ses dribbles étaient plus chaloupés, moins forcés que ce qu’il produisait ces derniers mois. Il n’a cessé de provoquer et s’est souvent retrouvé proche du doublé (21e, 30e). Sa deuxième mi-temps a plus été dans la gestion avec toutefois deux tirs, trop axiaux pour perturber le gardien de l’OL (73e, 79e).

- Mostafa Mohamed (5,5) : le meilleur réalisateur de cette équipe nantaise avec 8 buts en Ligue 1 n’a pas réussi à enchaîner avec un deuxième match consécutif en tant que buteur. Il a eu une possibilité après un ballon contré par les Lyonnais. Son tir puissant est sorti du pied par Anthony Lopes (14e). Véritable poison lorsqu’il partait en profondeur, il a touché une fois le poteau (35e) puis Anthony Lopes (58e). Il ne lui a manqué que le but pour parfaire son match. Il a été remplacé par Kader Bamba (76e). Entré en jeu juste après l’égalisation lyonnaise, il s’est montré avec un bon centre pour Matthis Abline (90e).

Olympique Lyonnais

- Lopes (7) : une nouvelle fois aligné dans les cages lyonnaises, le Portugais de 33 ans n’a pas chômé dans l’ambiance morose de la Beaujoire, huis clos oblige. Auteur d’une première parade face à Mohamed (14e), il reste cependant scotché sur la tête parfaite d’Abline (16e). Impuissant sur l’ouverture du score nantaise, il aura par la suite sauver les siens à maintes reprises. Après une nouvelle sortie décisive dans les pieds d’Abline (21e), il est sauvé par son poteau sur la frappe puissante de Mohamed (36e) même s’il semblait sur la trajectoire. En seconde période, il est encore parfait face à Mohamed (58e). Des arrêts ô combien précieux permettant à l’OL de rester dans le match avant de renverser les Nantais en quelques secondes. Taille patron, à l’image de cette dernière parade face à Abline (79e). Impérial.

- Maitland-Niles (4,5) : titularisé au poste de latéral droit, le numéro 98 de l’OL a vécu une soirée compliquée. En difficulté face à la vivacité d’Abline, il a souvent subi les vagues nantaises. Sur le plan offensif, il n’a pas non plus été à son avantage. Un match chaotique malgré la victoire des siens et sa passe décisive pour Malick Fofana, auteur du deuxième but lyonnais.

- Caleta-Car (6,5) : pour sa neuvième titularisation consécutive en Ligue 1, le Croate passé par l’OM ou encore Southampton n’a jamais commis de grossières erreurs individuelles. Auteur d’un premier bon retour défensif (34e), il a parfois subi face à la mobilité des attaquants nantais, notamment en première période. Très concentré dans le duel (10/12), il a aussi fait preuve d’une belle autorité dans les airs. Au retour des vestiaires, DCC n’a d’ailleurs jamais été pris à revers. Un match finalement sérieux.

- O’Brien (6) : une nouvelle fois présent dans l’axe de la défense lyonnaise, l’Irlandais de 22 ans est en retard sur l’ouverture du score d’Abline. Pris dans les airs (16e), il ne peut que constater les dégâts. En délicatesse face aux nombreux déplacements de Mohamed, il a symbolisé la fragilité rhodanienne en première période. Plus appliqué après la pause, il a retrouvé ses sensations. En fin de match, il aura aussi eu le mérite de bien tenir son rang pour préserver les 3 points.

- Tagliafico (4,5) : dans son couloir gauche, le champion du monde argentin a, certes, fait preuve d’une belle complicité avec Benrahma sur le plan offensif. Malgré tout, le numéro 3 lyonnais a souvent péché dans le dernier geste, à l’instar de ses nombreux centres qui n’ont pas eu la réussite escomptée. Défensivement, il est trop court pour dévier le centre de Mollet menant à l’ouverture du score nantaise (16e) et a globalement souffert dans le duel face aux Canaris. Plus solide au retour des vestiaires, sa prestation reste malgré tout insuffisante.

- Matic (7,5) : voir ci-dessus

- Tolisso (4) : important dans le combat physique, rarement mis à mal dans le duel mais bien trop peu impactant dans le jeu. Voilà comment résumer la soirée de Tolisso en terres nantaises. Très discret sur les premières relances et pas forcément trouvé dans les circuits de passe, il a par ailleurs montré quelques lacunes face à la détermination des Canaris. Une copie globalement décevante. Remplacé par Cherki (60e), qui a apporté sa vitesse, sa technique et sa science de la passe pour dynamiser l’attaque lyonnaise. Une entré déterminante (8 duels remportés sur 11 disputés…).

- Caqueret (5,5) : réputé pour son aisance technique et sa vision du jeu, le milieu de terrain des Gones n’a pas tardé à s’illustrer d’une magnifique ouverture vers Lacazette. Auteur de quelques décalages pertinents, il s’est cependant lui aussi rendu coupable d’un déchet trop important dans le dernier geste. Pris dans l’engagement au fil des minutes, il a globalement peiné à la Beaujoire. Sans jamais craquer.

- Lacazette (7,5) : en bon capitaine, l’ancien buteur d’Arsenal a tenté de remettre les siens dans le droit chemin tout au long de la soirée. Après une première frappe suite à une superbe ouverture de Caqueret (3e), il offrait aux téléspectateurs un enchainement de classe mondiale avant de voir sa frappe mourir au pied du poteau (26e). Dans tous les bons coups offensifs, il se signalait encore au retour des vestiaires mais sa tête décroisée était bien captée par Lafont (67e). Avant cela, il aurait également pu égaliser mais ne se montrait pas assez tueur au moment de reprendre le cuir (47e). Averti d’un carton jaune après un coup de coude sur Nathan Zézé, il échappait de peu au rouge avant de relancer les siens… Profitant des frappes de Benrahma puis de Fofana, il se jetait pour conclure d’un tacle rageur (75e). Son 14e but en L1. De quoi confirmer, un peu plus, son statut de leader dans cette formation. Remplacé par Orban (86e), buteur dans les dernières secondes après un service parfait de Baldé.

- Benrahma (6,5) : présent sur le couloir gauche de l’attaque rhodanienne, l’ancien joueur de West Ham n’a pas tardé à se mettre en évidence dans cette rencontre. Auteur d’une récupération haute après quelques secondes de jeu, il trouvait Tolisso mais ce dernier ne cadrait pas sa frappe (1er). Très volontaire, il n’a cessé de percuter et de tenter sa chance. Longtemps mis en échec ou trop imprécis, il était finalement récompensé de ses efforts à l’aube du dernier quart d’heure. S’il voit sa frappe repoussée par Lafont, Lacazette, opportuniste, en profitait pour égaliser (75e). Un match plutôt encourageant. Remplacé par Baldé (86e) pour les derniers instants. Le Lyonnais s’est également mis au diapason et a apporté toute sa vitesse avant de se muer en passeur décisif pour définitivement sécuriser la victoire des siens.

- Nuamah (6) : buteur contre Reims, l’ailier ghanéen (9 sélections, 2 buts) était une nouvelle fois aligné dans un rôle d’ailier droit. S’il a souvent amené du danger avec son pied gauche et ses percées dans le coeur du jeu, il n’a globalement pas été en réussite. Sa superbe frappe enroulée était ainsi détournée par Lafont (23e) et ses percées souvent stoppées par un pied nantais. Intéressant par sa vitesse et à l’origine des plus grosses situations lyonnaises, il est averti pour un tacle non maîtrisé (70e). Une prestation cohérente dans l’ensemble. Remplacé par Fofana (74e), impliqué sur l’égalisation lyonnaise pour son premier ballon avant de donner l’avantage aux siens dans la foulée d’une belle frappe (77e). Le facteur X du soir.