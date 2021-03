OL : Rudi Garcia allume ses joueurs

Ce vendredi, l’OL avait l’occasion de reprendre la tête de la Ligue 1 et remettre la pression sur Lille et Paris. Rudi Garcia n’avait d’ailleurs pas caché son envie de s’imposer face à Reims en conférence de presse d’avant match. Mais après la mauvaise performance de son équipe, le technicien français avait de quoi être déçu.

En conférence de presse d’après-match, l’ancien coach de la Roma n’a pas été tendre avec son équipe. Pour lui, la première mi-temps lyonnaise est à jeter tant tous les joueurs sont passés au travers. « Ce résultat sanctionne notre piètre première période. En deuxième, on a été à notre niveau, on a évolué en équipe. Ce fut à sens unique. J'aurais aimé qu'on égalise un peu plus tôt, car je pense qu'on pouvait l'emporter, mais ils ont aussi un excellent gardien. Nous avons joué quarante-cinq minutes et ce n'était pas suffisant. Et, franchement, j'ai changé trois joueurs à la mi-temps, mais j'aurais pu les changer tous. Il y a eu bien trop d'écart entre les deux périodes » a-t-il regretté.