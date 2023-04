Le constat accablant du Bayern Munich après la nouvelle désillusion face à Hoffenheim

La suite après cette publicité

Après la gifle reçue sur la pelouse de Manchester City en quarts de finale de la Ligue des Champions (3-0), le Bayern Munich espérait se relancer face à Hoffenheim pour le compte de la 28ème journée de Bundesliga. Malgré l’ouverture du score de Benjamin Pavard (17e, 1-0), les joueurs de Thomas Tuchel n’arrivaient pas à se mettre à l’abri et Andrej Kramaric venait punir les Munichois sur coup de pied arrêté (71e, 1-1). Le latéral français aurait même pu être le héros du match mais son doublé était refusé pour une position de hors-jeu de sa part en amont de l’action (74e).

Quelques minutes après le coup de sifflet final, plusieurs joueurs ont d’ailleurs laissé éclater leur frustration après cette semaine marquée par deux contre-performances. C’est notamment le cas de Joshua Kimmich. «Après une défaite 0-3 en milieu de semaine, on aurait pu penser que nous allions réagir aujourd’hui. Je ne peux pas l’expliquer. Nous avons joué sans énergie. Nous avons fait une très mauvaise prestation aujourd’hui. C’est inacceptable», a déclaré le milieu allemand en marge de la rencontre. Un aveu de faiblesse partagé par ses coéquipiers Thomas Müller et Matthijs de Ligt.

Thomas Tuchel déjà en position délicate

Le défenseur néerlandais s’est en effet lui aussi confié sur la mauvaise prestation des Munichois. «Nous avons joué sans intensité, sans énergie. Nous avons eu de la chance que le résultat reste à 1-1», a notamment lancé un Matthijs de Ligt frustré. «Les choses ne peuvent pas être pires qu’aujourd’hui», a également souhaité souligner le joueur de 23 ans quand un journaliste lui a demandé ce qui lui donnait espoir pour le match retour contre Manchester City. De son côté, Thomas Müller n’a pas été tendre avec son nouvel entraîneur Thomas Tuchel qu’il a pointé du doigt après ce résultat décevant.

«Nous avons été choqués par notre performance, alors que nous nous étions bien entraînés. L’entraîneur doit secouer la tête. Nous devons remercier Stuttgart aujourd’hui», s’est emporté l’attaquant allemand. Même constat pour Thomas Tuchel qui a semblé véritablement affecté, dans la foulée de cette nouvelle contre-performance de ses joueurs. «Je pensais que nous étions préparés et que nous allions jouer avec rage. Ce n’était pas le cas, c’était mauvais - trop lent, trop peu émotif. Nous n’avons pas le sentiment d’être enflammés. Nous avons besoin d’un autre état d’esprit, rapidement», a confié, amer, le technicien allemand.

Une première fracture entre le vestiaire et Thomas Tuchel ?

Visiblement très déçu, le nouvel entraîneur du Bayern Munich n’a pas caché son désarroi sur la faiblesse du jeu proposé par son équipe face à Hoffenheim. «Bien sûr, le résultat est le plus important pour moi, mais la façon dont nous avons joué est également décevante. Trop lent et trop d’erreurs. Nous avons eu une phase au cours de laquelle nous avons raté 6-7 passes en 60 secondes. L’énergie, l’esprit et la confiance n’étaient pas au rendez-vous. Aujourd’hui, nous avons fait un pas en arrière. C’était en fait le moment de faire un pas en avant et de gagner en confiance. Nous n’avons rien réussi de tout cela. C’est très surprenant. Nous avons tout raté aujourd’hui», a encore lâché Thomas Tuchel après la rencontre.

Avec les mauvais résultats qui commencent à s’accumuler et la dernière altercation qui a fait beaucoup de bruit entre Sadio Mané et Leroy Sané, Thomas Tuchel est déjà confronté à sa première crise d’envergure avec le Bayern Munich. Le technicien allemand n’a plus beaucoup de marge de manœuvre s’il veut fédérer son groupe avant la prochaine échéance en Ligue des Champions lors du match retour des quarts de finale face à Manchester City. Une réaction est en tout cas attendue, à défaut de finir la saison en eau de boudin et de remettre sur la table le départ précipité de Julian Nagelsmann…