Mario Götze prolonge à l’Eintracht Francfort

Auteur de 3 buts et 9 passes décisives toutes compétitions confondues, le milieu offensif allemand Mario Götze est rapidement devenu l’un des éléments importants de l’Eintracht Francfort, tenante du titre de la Ligue Europa avant le septième sacre du Séville FC mercredi soir (1-1, 4-1 aux tirs au but). Le club du Rhin-Main, qui a raté la Ligue Europe Conference cette saison en raison d’une différence de buts inférieure à celle du Bayer Leverkusen, a annoncé ce vendredi la prolongation de son joueur de 30 ans, et ce jusqu’en 2026.

«Dès le premier jour, je me suis senti très bien à l’Eintracht Francfort. Je me suis pris d’affection pour le club et la ville. Je me vois bien rester ici à l’avenir et je veux clarifier les choses en prolongeant mon contrat de manière anticipée. Je reste fermement convaincu du grand potentiel de l’Eintracht. Le club a un plan clair et je m’identifie à ses objectifs. Je me réjouis de jouer encore beaucoup de matches pour ce club», a déclaré le champion du monde 2014 au média officiel de l’Entente.

