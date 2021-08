LdC, 3e tour préliminaire : le Dinamo Zagreb accroché par le Legia Varsovie, Ferencvaros dispose du Slavia Prague

Au lendemain de la victoire de l'AS Monaco contre le Sparta Prague (2-0), les matches allers du 3ème tour préliminaire de la Ligue des Champions se terminaient ce mercredi soir avec trois matches au programme. Si le Benfica Lisbonne a disposé du Spartak Moscou en terres russes un peu plus tôt dans la soirée (2-0), le Dinamo Zagreb a lui été accroché par le Legia Varsovie sur sa pelouse du Stadion Maksimir (1-1).

C'est Bruno Petkovic qui a ouvert le score à l'heure de jeu avant l'égalisation d'Ernest Muci, en fin de partie, pour les visiteurs du jour (82e). Dans l'autre rencontre programmée à 20h, Ferencvaros et le Slavia Prague croisaient le fer à la Groupama Arena de Budapest. Grâce à un but contre son camp de Taras Kacharaba (44e) et un penalty d'Igor Kharatin (50e), l'équipe hongroise s'est imposée sur le score de 2-0.

Les résultats de 20h :