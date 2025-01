Les joueurs du PSG impressionnés par Victor Wembanyama

Pour la venue de Manchester City mercredi, les tribunes du Parc des Princes étaient garnies d’invités de marque. Parmi les spectateurs de renom, se trouvait Victor Wembanyama. Après avoir assisté à la victoire du PSG, le basketteur français jouait hier soir le premier match des NBA Paris Games. Et cette fois-ci, ce sont deux joueurs franciliens qui sont venus regarder sa performance : Presnel Kimpembe et Achraf Hakimi.

Interrogés en marge de la rencontre entre les Spurs, l’équipe de Wembanyama qui a remporté le match, et les Pacers, les deux éléments rouges et bleus ont livré un commentaire assez sympathique. Alors que Victor Wembanyama avait montré de jolies qualités balle au pied en effectuant quelques jongles et tours du monde après le succès contre City, Kimpembe et Hakimi ont reconnu ses aptitudes. Le défenseur central s’est montré impressionné : « il est bon. J’aime bien. Je veux dire… il arrive à faire quelques gestes techniques. C’est Wemby ! », tandis que le latéral droit a même plaisanté en l’imaginant porter la tunique parisienne : « il peut jouer avec nous parfois. C’est un bon joueur. »