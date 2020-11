Real Madrid - Alavés : les compositions probables

La suite après cette publicité

Après sa belle victoire cette semaine en Ligue des Champions contre l'Inter (2-0), le Real Madrid veut enchaîner en Liga avec la réception d'Alavés ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site). Mais encore une fois, Zinedine Zidane va devoir composer avec quelques absences dont celles de Karim Benzema, Sergio Ramos ou encore Dani Carvajal qui a rechuté. Le technicien français pourrait tout de même proposer un 4-3-3 avec Courtois dans les buts. Une charnière centrale Varane-Nacho et Lucas Vazquez-Marcelo dans les couloirs. Casemiro en sentinelle du milieu, accompagné par Odegaard et Kroos. Enfin, en attaque on retrouverait le trio Asensio-Hazard-Mariano.

Du côté d'Alavés, c'est un 4-4-2 qui pourrait être aligné par Pablo Machín avec Pacheco dans les cages. Navarro dans le couloir droit, Laguardia et Lejeune en défense centrale et Duarte à gauche. Battaglia et Pina formeront le double pivot du milieu. Edgar et Jota animeront les ailes et le duo Lucas Pérez-Joselu sera à la pointe de l'attaque.