Sunderland - OM : Les Black Cats égalisent sur penalty !

88e: Bon retour défensif de Sternal ! Le minot fait une bonne entrée.

87e: Ruben Blanco cède sa place à Simon Ngapandouetnbu.

86e: Ruben Blanco s’est fait mal à la cheville lors de sa parade face à une tête d’un attaquant de Sunderland.

84e | Pas de penalty pour Marseille

Koné s’écroule dans la surface adverse après avoir été touché par un joueur de Sunderland mais l’arbitre ne siffle pas faute.

82e | Adil Aouchiche égalise sur penalty (2-2)

Aouchiche prend à contre-pied Ruben Blanco ! Sunderland revient au score.

81e | Penalty pour Sunderland !

Brassier tente de stopper la contre attaque de Sunderland dans la surface marseillaise. Blanco vient pour récupérer le ballon mais il touche l’attaquant de Sunderland.

80e: les joueurs Marseillais pressent très haut. Les joueurs de Sunderland ont du mal à se trouver.

78e: Abdallah s’essaye du pied droit mais la frappe est sans danger pour le gardien du club anglais.

77e: Abdallah résiste au retour d’un joueur de Sunderland puis s’élance dans le couloir droit avant de centrer au second poteau mais la défense des Black Cats dégage le ballon.

75e: Changement côté marseillais. Sternal et Abdallah font leur entrée à la place de Moumbagna et Meïté.

74e: La passe est trop profonde pour l’OM. Sunderland récupère le ballon.

71e: Le corner gauche est joué en deux temps. Koné est très en jambe est décoche une nouvelle fois une puissante frappe mais Peterson s’impose et met le ballon en corner une nouvelle fois.

70e: Moumbagna permet à l’OM d’obtenir un nouveau corner

69e: Nouveau corner pour l’OM. Les Marseillais poussent !

67e: Jobe Bellingham trouve sur sa gauche Clarke qui décoche une puissante frappe mais elle n’est pas cadrée.

66e: Le coup franc est joué par Roberts direction le second poteau. Le ballon est remis dans l’axe mais Ruben Blanco se saisit du ballon à temps.

65e: Coup franc pour Sunderland à quelques mètres de la surface adverse.

64e: Les marseillais tentent de repartir vers la surface adverse mais ils perdent vite le ballon face au bon pressing des Black Cats

63e: Trouvé dans la profondeur, Murillo est signalé hors jeu.

62e: Très bonne défense marseillaise face aux joueurs de Sunderland ! Le but de Koné a remobilisé les marseillais.

60e: L’OM obtient un coup franc à quelques mètres de la surface adverse. Le coup franc est joué mais c’est sans danger pour Sunderland.

59e | INCROYABLE BUT DE KONÉ !!! (1-2) L’OM mène de nouveau au score.

Ismaël Koné pénètre dans la surface puis se met sur son pied droit et décoche une puissante frappe qui vient pulvériser les cages de Sunderland !

57e: Sunderland obtient la coup franc après la faute de Balerdi. Le coup franc est joué mais il est dégagé par la défense marseillaise.

56e: Nouvelle frappe de Sunderland mais cette fois-ci Ruben Blanco s’impose. Les Black Cats sont vraiment dans un temps fort !

55e: Les Marseillais sont mis en difficulté par les joueurs de Sunderland qui les pressent très haut ! L’OM ne trouve pas la solution pour l’instant.

54e: La frappe de Bellingham est contrée par Lilian Brassier. Corner pour Sunderland !

52e: Les joueurs de Sunderland récupèrent le ballon très haut mais Højbjerg subit une faute de la part d’un joueur de Sunderland. Les Marseillais récupèrent le ballon.

51e | Sunderland égalise grâce à Cirkin (1-1) !

49e: Kondogbia part en contre attaque puis décale à sa droite Faris Moumbagna à l’entrée de la surface mais la défense de Sunderland fait un très bon retour et récupère le ballon.

48e: Ismaël Koné rentre à la place de Amine Harit.

47e: Sunderland obtient un corner. Le corner est joué mais il y a une faute dans la surface marseillaise. L’OM récupère le ballon !

46e: Jude Bellingham est dans les tribunes pour voir jouer son petit frère, Jobe Bellingham, qui évolue à Sunderland.

45e | C’est reparti dans cette rencontre Sunderland - OM

Il n’y a eu aucun changement côté marseillais

Mi-temps: les joueurs des deux équipes sont de retour sur la pelouse du stade Valley Parade.

45e | C’est la mi-temps !

Les hommes de De Zerbi mènent 1-0 dans cette rencontre amicale grâce à Faris Moumbagna. Les olympiens devront confirmer en seconde période.

44e: La passe destinée à Luis Henrique est trop profonde, elle termine directement dans les mains du portier de Sunderland.

43e: Quentin Merlin trouve dans la profondeur Luis Henrique, le Brésilien fait la différence dans son couloir gauche puis lance dans la profondeur Faris Moumbagna. Le Camerounais élimine le gardien de Sunderland mais la défense des Black Cats lui confisque le ballon.

41e : Belle occasion pour Roberts qui provoque dans son couloir droit avant de repiquer dans l’axe pour s’engouffrer dans la surface adverse. Il tente une frappe mais elle est trop croisée et passe juste à côté des cages marseillaises.

40e : Luis Henrique s’engouffre dans la surface et tente de provoquer mais il fait face au bon retour défensif d’un joueur de Sunderland. C’était tout de même bien joué pour le Brésilien dans l’intention.

39e : Bon retour défensif de Balerdi face à un joueur de Sunderland qui partait en contre attaque. Pour l’instant, l’Argentin réalise une très bonne première période.

37e : Les marseillais récupèrent le ballon très haut après le dégagement du gardien de Sunderland, Petterson.

36e : Corner pour les Black Cats. Le corner est joué mais c’est sans danger pour l’OM.

35e : Les joueurs de Sunderland tentent de trouver des solutions mais ils butent sur la bonne défense marseillaise.

34e : Ruben Blanco redonne le ballon trop facilement aux joueurs de Sunderland après son dégagement.

33e : Aïe… Ruben Blanco tente de relancer le ballon plein axe mais il trouve un joueur de Sunderland. Heureusement la défense de l’OM récupère le ballon.

32e: Le ballon circule bien entre les joueurs marseillais. Ils ne perdent pas le ballon malgré le pressing des Black Cats.

30e : Faute de Sunderland dans le camp marseillais. L’OM gagne un coup franc et récupère le ballon.

27e | Faris Moumbagna met l’OM devant ! (0-1)

Faris Moumbagna est servi dans la surface adverse par Murillo, qui a fait la différence dans son couloir droit. Il décoche une frappe du pied gauche en perdant ses appuis mais le buteur marseillais réussit à trouver le chemin des filets !

24e : Bonne prise de balle de Luis Henrique qui s’élance dans la surface adverse avant de s’excentrer sur le côté gauche mais le Brésilien à trop hésité avant de centrer. La défense de Sunderland a dégagé le ballon.

23e : Les Black Cats imposent aux joueurs marseillais un pressing très haut mais les olympiens réussissent à s’en dégager.

21e : Meïté obtient un coup franc après avoir été poussé dans la surface marseillaise. Ça va permettre aux marseillais de remonter le bloc.

20e : Corner pour Sunderland. Les Black Cats mettent la pression aux joueurs marseillais.

19e : Nouvelle frappe des Black Cats mais elle n’est pas cadrée ! Les Marseillais doivent faire attention aux contre attaque de Sunderland.

18e : Sunderland obtient un coup franc à quelques mètres de la surface marseillaise. Il est tiré pied gauche, la frappe passe juste au-dessus des cages marseillaises.

17e : En phase offensive, Quentin Merlin n’hésite pas à se projeter vers l’avant pour apporter le surnombre en contre attaque.

16e : Moumbagna tente une frappe du pied droit depuis l’entrée de la surface adverse mais elle est trop croisée et passe juste à côté des cages de Sunderland.

15e : Depuis son couloir gauche Quentin Merlin centre vers la surface adverse, la trajectoire du centre a failli piéger le gardien Patterson qui a réussi à se saisir du ballon.

14e : Bonne phase de possession pour l’OM.

12e : Moumbagna est lancé dans la profondeur mais il n’arrive pas à contrôler son ballon.

11e : Les joueurs de Sunderland ont la possession mais sont pressés très haut par les olympiens.

9e : Amine Harit part en contre attaque vers le camp de Sunderland mais il est vite reprit par la défense des Black Cats.

16h09 | C’est parti !

La rencontre est lancée entre Sunderland et l’OM. Suite à une coupure d’électricité en Angleterre, la retransmission a eu du retard…

16h02 | Le coup d’envoi ne va pas tarder

15h53| Un hommage pour Robert Louis-Dreyfus avant le coup d’envoi

Un hommage sera rendu à Robert Louis-Dreyfus, l’ancien boss de l’Olympique de Marseille, avant le coup d’envoi du match Sunderland - OM. Il est décédé il y a un 15 ans. Son fils, Kyril Louis-Dreyfus est l’actuel président de Sunderland.

15h47 | L’arrivée des marseillais au Valley Parade

15h45 | La première titularisation de Højbjerg

Le milieu de terrain danois Pierre-Emile Højbjerg va vivre son premier match sous le maillot olympien. Arrivé de Tottenham en prêt avec option d’achat, Højbjerg était très attendu à l’OM depuis des mois.

15h30 | La composition de Sunderland

Sunderland s’articule également en 4-4-2 avec Patterson aux cages. En défense, on retrouve Hume, O’Nien, Alese et Cirkin. Neil, Browne, Jobe et Roberts occupent le milieu de terrain. Et enfin, Clarke et Mayenda vont animer l’attaque de Sunderland.

15h30 | La composition de l’OM

L’Olympique de Marseille affronte Sunderland (Championship) en match amical ce samedi à 16h00. L’OM s’organise en 4-2-3-1 avec Blanco aux cages. En défense, on retrouve Merlin, Balerdi, Brassier et Meïté. Kondogbia et Højbjerg sont au milieu de terrain. Et enfin, Murillo, Henrique et Harit vont épauler Moumbagna, qui occupe la pointe de l’attaque marseillaise.

15h17 | Bienvenue au Valley Parade

Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Foot Mercato pour suivre le live commenté du match amical entre Sunderland et l’Olympique de Marseille. Le coup d’envoi est prévu pour 16h au Valley Parade de Bradford.