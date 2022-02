Les exigences totalement folles de West Ham pour Declan Rice

Finaliste malheureux de l'Euro 2020 avec l'Angleterre, Declan Rice (23 ans) s'est affirmé depuis quelques saisons comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Premier League. À West Ham, il forme un double pivot redoutable avec le Tchèque Tomáš Souček et il n'est pas étranger à la belle cinquième place des Hammers en championnat. Véritable pierre angulaire du club londonien, celui qui est passé par le centre de formation de Chelsea et qui a connu trois capes avec l'Irlande avant d'opter pour les Three Lions semble à la croisée des chemins.

La suite après cette publicité

Son coach David Moyes a d'ailleurs récemment pris la parole pour évoquer la situation personnelle de Declan Rice. Content de compter dans ses rangs un joueur de ce talent, l'ancien coach d'Everton et Manchester United s'est amusé de la cote grandissante de son homme fort : «en été, je pensais que Declan Rice coûtait 100 millions (de livres ndlr, soit environ 120 millions d'euros). C'était une chance de l'obtenir à bas prix. Vous pouvez vous faire une idée de ce que je pense maintenant. Cela va prendre une somme d'argent gigantesque.» Une belle manière de mettre la pression sur les prétendants et de faire hausser la valeur de son joueur et cela n'a pas manqué.

West Ham demande près de 144 millions d'euros

Selon The Times, West Ham attendrait au minimum 120 millions de livres sterling soit un petit peu moins de 144 millions d'euros. Un chiffre totalement fou qui ferait de Declan Rice le joueur le plus cher de la Premier League devançant Jack Grealish (117 millions d'euros d'Aston Villa vers Manchester City) et Romelu Lukaku (115 millions d'euros de l'Inter Milan à Chelsea). Ainsi, les cadors anglais sont prévenus, il va falloir empiler les billets pour s'offrir Declan Rice.

Le joueur sous contrat jusqu'en juin 2024 subit pour le moment la cour de deux formations. Son club d'enfance où il a grandi jusqu'à son départ pour West Ham en 2013 : Chelsea. Mais aussi Manchester United qui se cherche un vrai patron dans l'entrejeu. Deux prétendants qui ont fait le trou sur la concurrence et qui entendent faire le gros coup Declan Rice. Pour le moment, cela fait le jeu de West Ham qui fait grimper les prix pour sa jeune star.