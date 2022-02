Les trois pistes prioritaires de Chelsea pour régaler Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

«Nous avons du mal en ce moment, nous ne jouons pas notre meilleur football. Mais être en finale et gagner va nous faire du bien. Les gars du banc ont eu un impact énorme. Bien sûr, un penalty en fin de match, c'est un peu de chance. Mais je pense que cette victoire, nous l'avons méritée, car nous avons eu beaucoup d'occasions. Nous n'avons jamais cessé d'essayer. Nous avons été les plus actifs dans ce match. Cette victoire est fantastique», soulignait Thomas Tuchel, samedi, après la victoire en finale de la Coupe du Monde des Clubs de son équipe face à Palmeiras (2-1). Un succès étriqué et difficile qui permet ainsi au technicien allemand de soulever son troisième trophée avec Chelsea, déjà titré en Ligue des champions et lors de la Supercoupe de l’UEFA.

Trois titres qui ne cachent cependant pas la place plus reculée des Blues en championnat, pointant à ce titre à 16 longueurs de Manchester City après 25 journées et d'ores et déjà hors de la course au titre de Premier League cette saison. Qu'importe, pour remédier à cela, The Telegraph révèle, ce lundi, que la direction de Chelsea est bel et bien déterminée à offrir à Thomas Tuchel un mercato estival XXL. Un moyen de récompenser l'excellent travail de l'ancien coach du PSG mais surtout l'opportunité de se présenter dès le début du prochain exercice comme un candidat plus que sérieux au sacre final en Angleterre. Et pour ce faire, le board londonien ne compte pas lésiner sur les moyens.

Chelsea prêt à claquer environ 200 millions d'euros lors du prochain mercato ?

Dans cette optique, le média britannique avance que Chelsea a d'ores et déjà ciblé trois pistes prioritaires pour venir renforcer l'effectif dirigé par l'Allemand. Soulignant avant tout que les dirigeants remerciaient son coach de ne pas avoir forcé certaines recrues inutiles lors du mercato hivernal, sous prétexte du Covid et des blessures, et soulignant le superbe travail effectué par Tuchel pour couvrir notamment les blessures de Ben Chilwell et Reece James avec les ressources disponibles,The Telegraph précise alors les joueurs visés. Ainsi, Jules Koundé (23 ans), estimé aux alentours des 60M d'euros, reste bien dans les petits papiers des Blues et le défenseur du Séville FC pourrait même être accompagné d'une autre recrue si Chelsea venait à perdre deux de leurs trois défenseurs en fin de contrat cet été, à savoir Antonio Rudiger, Andreas Christensen et Cesar Azpilicueta.

Par ailleurs, Chelsea reste également très intéressé par le milieu de terrain Declan Rice (23 ans). Un dossier qui s'annonce malgré tout compliqué mais si West Ham laisse la porte ouverte et que l'international anglais se montre prêt à s'offrir un nouveau challenge, nul doute que les dirigeants londoniens passeront à l'action pour récupérer l'un des cadres incontestés des Hammers, estimé à 75 millions d'euros selon Transfermarkt. Et pour couronner le tout, les Blues sont également à l'affût concernant Aurélien Tchouaméni (22 ans), véritable révélation du côté de l'AS Monaco où il est sous contrat jusqu'en juin 2024. Si la bataille s'annonce féroce pour celui qui est également ciblé par le Real Madrid et qui ne devrait pas s'envoler du Rocher à moins de 40 millions d'euros, là aussi Chelsea compte bien sortir le chéquier pour offrir à son entraîneur l'un des grands espoirs du football mondial à son poste. Alors quand bien même, les Blues s'apprêtent à envisager les possibles départs de Kepa Arrizabalaga, Ruben Loftus-Cheek ou encore Ross Barkley, Thomas Tuchel peut dormir sur ses deux oreilles, car le prochain mercato pourrait bien avoir des allures de Noël avant l'heure...