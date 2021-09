PSG : Eric Di Meco vole à la rescousse de Kylian Mbappé

Alors que son départ du Paris Saint-Germain pour le Real Madrid semblait se dessiner en toute fin de mercato, Kylian Mbappé (22 ans) va rester en France pour sa dernière année de contrat. Alors que le calme semble être revenu, le consultant de RMC Sport Eric Di Meco est revenu sur ce dossier dans le Super Moscato Show.

La suite après cette publicité

L'ancien joueur de l'Olympique de Marseille a expliqué qu'il comprenait les envies de départ du natif de Bondy et estime qu'il a raison de vouloir aller ailleurs : «Mbappé ne fait jamais parler de lui en dehors du terrain et on le critique parce que sur un match, il a un peu croqué, mais il est toujours là, mais on fait prolonger Neymar, qui est le centre du projet ? Il a raison de vouloir se barrer, Mbappé.»