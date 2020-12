La rage d'Everton contre Manchester City fait jaser en Angleterre, l'Atlético a trouvé le remplaçant de Diego Costa

La suite après cette publicité

« City a déclenché la fureur d'Everton »

De l'autre côté de la Manche, un choc de Premier League fait couler beaucoup d'encre, car le duel n'a malheureusement pas eu lieu. En effet, Everton devait accueillir Manchester City, ce lundi, mais le match a été reporté à cause du trop grand nombre de cas positifs au coronavirus dans les rangs des Skyblues. Une décision qui n'a pas plu du tout à Everton, si l'on en croit la presse anglaise. The Times évoque ainsi « la rage d'Everton après le report du match », et affirme que les Toffees ont demandé des « révélations » sur les vraies raisons qui ont poussé la Premier League à repousser la rencontre, seulement quatre petites heures avant le coup d’envoi. Même son de cloche en couverture du Daily Telegraph qui explique que « City a déclenché la fureur d'Everton ». On en parle également en couverture du Daily Express, ce mardi.

Milik pour remplacer Costa

En Espagne, le mercato fait déjà les gros titres. L'Atlético cherche un remplaçant à Diego Costa qui a demandé son départ cet hiver. Et d'après Marca, les Colchoneros penseraient fortement à Arkadiusz Milik dans ce rôle. L'Atlético de Madrid cherche un joueur qui pourrait venir en prêt, et Milik serait le candidat idéal, assure le quotidien espagnol. À noter que l'AC Milan suit également l'attaquant du Napoli avec intérêt. Affaire à suivre…

Chelsea, dans «une mauvaise période»

En Angleterre, d'autres matchs ont bien eu lieu ! Crystal Palace et Leicester se sont quittés sur un match nul (1-1), de même que Chelsea et Aston Villa. Un résultat qui n'arrange pas les affaire des Blues, comme le rapporte le Daily Mirror. Malgré l'ouverture du score d'Olivier Giroud, Chelsea n'a pas réussi à l'emporter, et reste donc à égalité de points avec son adversaire du soir. Après le match, l'entraîneur Frank Lampard est revenu sur cette mauvaise opération comptable. Il a reconnu que son équipe traversait « une mauvaise période », et que ses joueurs auraient certainement gagné la rencontre un mois plus tôt.