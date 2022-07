Amical : un OM encore dans le flou

Ce mercredi soir, l'OM terminait son stage anglais par un match du côté de Chesterfield contre le Betis Séville. Les Phocéens ont fait mieux que leurs deux dernières sorties puisqu'ils ont fait match nul (1-1). Très honnêtement, on sentait les jambes lourdes, notamment celles de pistons Jonathan Clauss et Cengiz Ünder. Si le jeu est encore un peu brouillon, on a pu commencer par observer quelques jolies phases. C'est d'ailleurs ce que notait Mattéo Guendouzi à l'issue de la rencontre.

« J'ai senti l'équipe très bien. Je pense que c'est notre match le plus abouti sur les matches de préparation. On a montré beaucoup de bonnes choses défensivement, mais aussi offensivement avec le ballon. On a réussi à se procurer pas mal de situations. Il ne faut pas oublier qu'on jouait contre une très bonne équipe européenne. Il y a vraiment des choses très encourageantes pour la suite », commenté l'international français. Car il faut dire que ce n'est pas simple. Les styles de Jorge Sampaoli, présent l'année dernière, et de Tudor, sont diamétralement opposés.

Tudor commence à voir des fragments de ce qu'il veut

« C'est un jeu moins en possession, plus vertical. On essaye aussi d'être plus agressifs défensivement, d'essayer d'être plus haut sur le terrain avec un pressing plus agressif ce qui nous permet de récupérer des ballons. Cela prend du temps. Il faut travailler ces choses-là. On l'a vu aujourd'hui, on a progressé par rapport à nos trois matches amicaux précédents, donc c'est très intéressant pour la suite », poursuivait un Guendouzi souriant.

Le coach Tudor, lui, était peut-être un brin moins enthousiaste : « c'était un bon match, contre une belle équipe. C'était un bon test pour les deux équipes de voir la progression. Je suis satisfait. Je ne suis peut-être pas heureux avec le but encaissé dans les dernières secondes. Quand il ne reste qu'une minute, tu dois envoyer le ballon loin devant et le match est terminé. Mais les gars voulaient marquer ce but, ils ont essayé. Nous avons vu quelques choses intéressantes, mais la route est encore longue. Nous travaillons seulement depuis trois semaines et c'est l'opposé total de ce qu'ils faisaient l'année dernière donc nous avons besoin de temps. Aujourd'hui, j'ai vu quelques fragments de ce que je veux voir ». Dans l'état-major olympien, on continue à répéter que le premier vrai test sera la première journée. On se demande bien à quoi la rencontre contre Reims va ressembler.