PSG-Ajaccio : le très étrange retour de Lionel Messi

Sans le Collectif Ultras Paris qui a tenu parole en boycottant la rencontre, ce PSG-Ajaccio promettait une ambiance assez discrète. Ce fut globalement le cas. Seules quelques initiatives éparpillées dans le stade tentaient de réveiller l’atmosphère. On ne s’y trompait pas, la véritable attraction de cette soirée allait être le retour de Leo Messi à la compétition après sa suspension de deux semaines, raccourcie à une semaine, après son voyage en Arabie saoudite non autorisé par le club. Il fut gâté…

Son nom a été une première fois sifflé par de rares supporters déjà présents une heure avant le coup d’envoi. Ces huées ont redoublé à l’annonce des compositions officielles. Christophe Galtier n’a pas été épargné non plus, alors que Kylian Mbappé a lui été ovationné par tout le Parc. L’Argentin n’était pas au bout de ses surprises, même s’il devait se douter que son accueil allait être coton. Des cris de colère ne désamplifiaient pas sur ses premières touches de balle. Un chant insultant à son égard s’est même fait entendre.

D’abord sifflé, puis applaudi

«Il y a eu des sifflets quand il touchait le ballon. Mais une grande partie du stade a couvert ces sifflets par des encouragements et des applaudissements. Il est resté dans son match, et a joué son rôle d’animateur de jeu pour créer des situations pour l’équipe. Il est "habitué", sa carrière l’a amené dans des situations difficiles. Encore une fois, il y a eu des sifflets et des applaudissements», constatait Christophe Galtier après ce large succès. Il n’a pas tort.

L’ambiance s’est peu à peu transformée à la 10e minute. Messi se présentait pour tirer le corner. De nombreux sifflets l’accompagnaient au coin du terrain, alors qu’il se mettait à jongler avec le ballon. Certains se sont mis à applaudir et à scander son nom. Un quart d’heure plus tard, des «Messi, Messi» descendaient des tribunes, puis des enfants se sont mis à chanter en son honneur. Drôle de kermesse, surtout qu’au fur et à mesure de cette première période, le public devenait assez indifférent à l’objet de la Pulga.

Une ambiance toujours plus bigarrée au retour des vestiaires où une série de dribbles de l’ancien Barcelonais réveillait un peu le Parc. Nouveau geste génial à la 57e. Des «Messi, Messi» repartent de plus belle, pendant que de plus rares sifflets tentent, sans succès, de les couvrir. «C’est une situation un peu bizarre, pour lui, pour le club», retenait Renato Sanches. En effet, tout le monde semble avoir hâte d’en terminer, à l’image de l’ancien Barcelonais, rentré directement au vestiaire au coup de sifflet final.