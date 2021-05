LdC : la règle du but à l'extérieur annulée ?

Et s'il n'y avait plus de règle du but à l'extérieur en lors des compétitions européennes organisées par l'UEFA ? C'est une hypothèse qui prend de l'ampleur. Comme le rapporte The Times, l'instance dirigeante du football européen a décidé, ce vendredi, de supprimer cette règle vieille de 56 ans qui a influé sur bien des destins en Ligue des Champions ou encore plus récemment en Ligue Europa.

La suite après cette publicité

Cette décision doit encore être en revanche soumise au comité exécutif de l'UEFA, dont le vote décidera de l'issue finale de ce dossier bouillant. Cette règle historique et appliquée pour la première fois en 1965 en Coupe d'Europe ne tient donc plus qu'à un fil. Ce bruit de couloir raisonne en tout cas depuis de longs mois du côté de l'UEFA.