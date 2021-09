Amine Harit débarque à l'OM

La suite après cette publicité

Prodige de la génération 1997, Amine Harit avait impressionné en 2016 en remportant l'Euro U19 avec Kylian Mbappé, Jean-Kévin Augustin et Ludovic Blas sous le maillot de l'équipe de France. Cinq ans plus tard, les choses ont bien changé. Se révélant à Nantes, le milieu offensif a débarqué en Bundesliga à Schalke 04. Devenu international marocain, il avait sorti une saison 2017/2018 très solide (3 buts et 7 passes décisives en 31 matches de Bundesliga) avant de faire preuve de davantage d'irrégularité la saison suivante. Un exercice noir partagé entre les petits pépins physiques et les problèmes de comportement.

Pour autant, le natif de Pontoise ne s'est pas découragé et a travaillé. Si bien qu'il compte 8 buts et 9 passes décisives en 53 matches de Bundesliga sur les deux dernières saisons. Performant individuellement, il a toutefois payé les galères de Schalke 04 descendu en 2.Bundesliga a l'issue de la saison dernière. A la recherche d'un nouveau projet, Amine Harit a été lié à de nombreux clubs durant l'été. Ainsi, Villarreal a tenté sa chance sans succès tandis que l'AC Milan et le Napoli se sont aussi positionnés. Finalement, tout a basculé en fin de mercato.

L'OM a finalement raflé la mise

A la recherche d'un renfort offensif, l'Olympique de Marseille avait ciblé Adam Ounas mais s'est finalement réorienté vers Amine Harit (24 ans) dans les dernières encablures du mois d'août. Possédant un profil qui plaît au coach Jorge Sampaoli, le milieu offensif marocain arrive sous la forme d'un prêt en terres phocéennes. Un retour en Ligue 1 quatre ans après avoir quitté le FC Nantes qui a des airs de revanche pour un joueur talentueux mais qui a parfois perdu le fil.

Fier d'annoncer la nouvelle, l'Olympique de Marseille s'est fendu d'un communiqué : « l’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club allemand, FC Schalke 04, pour le milieu offensif de 24 ans, Amine Harit. Après le succès de sa visite médicale, Amine s’est engagé avec le club olympien pour un prêt d'un an, sans option d'achat. Il est la dixième recrue olympienne de ce mercato estival 2021 ». Encore un joli coup de Pablo Longoria, qui a tout de même eu du mal à boucler l'opération, puisqu'elle avait dû être validée par la DNCG et que plusieurs joueurs de l'effectif ont dû baisser leur salaire pour que le contrat du Marocain puisse être validé.