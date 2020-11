Samuel Eto'o veut Mbappé et Moukoko au Barça

Retraité depuis septembre 2019, Samuel Eto'o a fait parler de lui la semaine dernière. En effet, le Camerounais était courtisé par le le Racing Murcia FC, équipe de quatrième division espagnole, qui comptait lui offrir un contrat. Si on attend toujours la réponse de l'ancien du Barça, ce dernier continue, en attendant, de commenter l'actualité footballistique. Interrogé par AS, il a évoqué le club culé et les joueurs qu'il aimerait y voir.

«Kylian Mbappé, pour le Barça, et je recruterais aussi un jeune joueur du Borussia Dortmund, Youssoufa Moukoko. Il a 15 ans (il a eu 16 ans vendredi). Sachant que Messi nous donne et nous donnera encore quelques années de plus, mais que son âge avance, nous devons nous préparer pour l'avenir du Barça. » Du côté de Madrid, on ne doit pas l'entendre de cette oreille...