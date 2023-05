Inter, LdC : les mots forts de Francesco Acerbi avant le retour

La suite après cette publicité

Avec une Supercoupe déjà remportée, une finale de Coppa à disputer et la course toujours en cours pour la C1 en championnat, l’Inter Milan connaît une saison fructueuse sur le plan sportif et le rêve pourrait se poursuivre dès mardi soir avec le match retour à jouer face à l’AC Milan. Largement dominateurs à l’aller, les Nerazzurri avaient renversé les Rossoneri (0-2) en prenant une option sur la qualification. Mais le défenseur Francesco Acerbi a expliqué l’importance de cette rencontre dans les derniers mois de la saison.

«Si on ne se qualifie pas demain, c’est un désastre, ce serait une saison de merde. Je veux dire, laissez moi vous expliquer : en un seul match, on pourrait passer d’une excellente saison à une saison ratée. Avec 0-2 au match aller, si tu perds… Notre sort dépend de nous. C’est une très bonne saison, il reste un peu à faire. Les cartes seront distribuées à la fin. Bonne saison pour l’instant, non ? On verra à la fin quand on en tirera des conclusions», a déclaré le défenseur central de l’Inter. Les mots sont clairs : les Nerazzurri veulent éviter un scénario catastrophe.

