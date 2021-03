OM : Hugues Ouvrard explique les raisons de son départ

Un départ de plus à l'Olympique de Marseille. Vendredi soir, le club phocéen a officialisé le départ de Hugues Ouvrard, son «head of business». Un départ qui était réclamé par les supporters marseillais après le grand ménage déjà effectué, avec notamment le changement de président. Sur son compte Twitter, le dirigeant a donc expliqué les raisons de son départ : son entourage a subi des menaces.

«J'ai pris la décision de quitter l'Olympique de Marseille dans les semaines qui viennent, afin de protéger mes proches, injustement exposés et menacés depuis plusieurs semaines. Je quitte un poste passionnant, dans un grand club, que j'ai profondément transformé au niveau administratif et business, modernisé et projeté vers l'avenir, tout en continuant de développer sa marque sur de nouveaux territoires. Je mesure la chance et l'honneur qui m'ont été donnés de le diriger. Je remercie tous les collaborateurs du club, tous de grand talent, qui m'ont beaucoup appris, et je leur souhaite bonne chance. Prenez soin de vous», peut-on lire.