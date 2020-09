Mercato : ça va bouger à l'OL !

La saison prochaine, et c'est une grande première depuis plus de vingt années, l'Olympique Lyonnais ne jouera pas de compétition européenne. Rudi Garcia, l'entraîneur des pensionnaires du Groupama Stadium, est bien conscient que son effectif est bien trop grand pour ne jouer que deux compétitions (Coupe de France et Ligue 1). Par conséquent, il risque d'y avoir du mouvement à l'OL à moins d'un mois de la fin du mercato et cela a déjà commencé avec le départ de Fernando Marçal à Wolverhampton et celui à venir de Rafael en Turquie.

Ensuite, Memphis Depay devrait lui aussi quitter le club rhodanien. Pisté par le FC Barcelone, mais aussi par l'AS Roma, déjà sur les rangs il y a une année, comme l'a avoué le président Jean-Michel Aulas, l'international néerlandais est évalué à 30 millions d'euros. Une somme relativement haute pour un élément en fin de contrat dans un an. Le Barça songe à intégrer Samuel Umtiti dans le deal, mais l'affaire semble complexe à cause du salaire du défenseur (8 millions d'euros par an).

Une chance pour Moussa Dembélé ?

Si l'ancien de Manchester United était amené à partir, comme cela est prévu, cela pourrait bien rebattre les cartes pour Moussa Dembélé annonce L'Equipe. En effet, l'avant-centre est annoncé partant depuis un petit moment et en Ligue des Champions, Rudi Garcia a préféré le Néerlandais susmentionné et Karl Toko-Ekambi pour débuter les rencontres. En outre, les formations anglaises susceptibles de s'intéresser à Dembélé ne représentent pas de progression.

Comme nous vous le révélions, Bertrand Traoré dispose de touche en Angleterre. Fulham a fait une offre, mais cette dernière est bien loin de la somme que souhaite le club de JMA (25 millions d'euros). Houssem Aouar, le génial milieu de terrain, est lui aussi annoncé partant sans que pour l'instant un club n'arrive à se démarquer dans la course à sa signature. Les semaines vont être mouvementées entre Rhône et Saône.