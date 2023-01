Wout Weghorst quitte le Beşiktaş

Nous vous révélions en exclusivité il y a quelques jours que Manchester United avait fait de Wout Weghorst, mis en lumière sous le maillot des Pays-Bas avec un doublé face à l’Argentine en quart de finale du Mondial, sa priorité. Propriété de Burnley jusqu’en juin 2025 et actuellement prêté à Beşiktaş (9 buts et 4 passes décisives en 18 matches), le Néerlandais a mis un terme à son prêt avec le club turc.

«Beşiktaş Futbol A.Ş. a signalé que le contrat de transfert temporaire avec le footballeur professionnel Wout Weghorst et son club avait été résilié d’un commun accord. L’accord de transfert temporaire avec notre footballeur professionnel Wout Weghorst et son club a été résilié d’un commun accord avec le joueur et son club. En raison de la résiliation anticipée du contrat par le club du Burnley FC, une indemnité de résiliation de 2 825 000 euros sera versée à notre société», précise le Beşiktaş Futbol A.Ş. Son départ vers les Red Devils s’accélère

