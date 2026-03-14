Le Real Madrid dispose d’une mine d’or avec le Castilla

Le Real Madrid n’a pas vraiment la réputation d’être un club formateur. Il nous a plus habitué à sortir le carnet de chèques pour recruter les plus grandes stars et affoler l’historique des transferts les plus chers. Di Stefano, Kopa, c’est lui. Zidane, Kaka, Cristiano Ronaldo, c’est toujours lui. En Espagne lorsqu’on parle de formation, on regarde plutôt du côté du FC Barcelone. Les Blaugranas ont fait de la promotion des jeunes de la Masia en équipe première l’une de leur politique, alignant même, selon les époques, des équipes très performantes avec en majorité des éléments sortis de la pouponnière du club.

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C’est pourtant une fausse étiquette que l’on colle au Real. Les Merengues forment des joueurs, et des bons. La différence se situe davantage dans leur temps de jeu avec les A. Il faut soit beaucoup de talents, soit un concours de circonstances pour franchir le pas. On pense à Raùl, arrivé à 15 ans de l’Atlético, ou à Iker Casillas. Cette tendance s’est tout de même accélérée ces dernières années avec les exemples récents de Raúl Asencio la saison dernière, et maintenant de Thiago Pitarch. Le milieu de terrain formé au Real Madrid a même débuté contre Manchester City en 8e de finale aller de Ligue des Champions, soutenu par Alvaro Arbeloa… ancien coach chez les jeunes puis du Castilla.

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Plus de 40 M€ ventes rien que ces derniers mois

Ce n’est sans doute pas un hasard. La Casa Blanca est un club formateur même s’il ne se sert pas toujours sportivement des talents qu’il possède en son sein. Il les utilise plutôt comme un levier économique pour reprendre un terme cher au FC Barcelone. Pour ne citer qu’eux, Nico Paz (6 M€) et Jacobo Ramón (2,5 M€) ont été vendus à Côme, Víctor Muñoz (5 M€) est parti à Osasuna, Chema Andrés (3 M€) a filé du côté de Stuttgart, Álex Jiménez a signé pour 15 M€ à l’AC Milan, qui l’a lui-même vendu presque 20 M€ à Bournemouth. Le Real a touché son pourcentage sur ce nouveau mouvement, comme il a laissé des clauses avantageuses pour tous les autres.

Les matchs de la Fabrica sont devenus des rendez-vous incontournables pour tous les scouts européens. «Il y a dix clubs de Serie A présents à chaque match», raconte un connaisseur du milieu à AS, affirmant plus loin que «près de 40 % de l’effectif du Castilla pourrait déjà être vendu si nécessaire». La manne économique est réellement importante pour le Real. En 20 ans, les ventes des jeunes joueurs ont même rapporté 486 M€, estime le média. Morata a par exemple été vendu à Chelsea pour 80 M€. Hakimi et Llorente sont partis au BvB et à l’Atlético pour 40 M€ chacun. Rien que la saison dernière, c’est pas moins de 41,3 M€ qui ont été récupérés par ce biais et ce chiffre devrait encore augmenter grâce aux fameuses clauses, et aux nouveaux talents qui pointent le bout de leur nez comme César Palacios, Manuel Ángel, Victor Valdepeñas ou encore Joan Martínez.