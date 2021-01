OM : AVB ne trouve pas très sympa le licenciement de Tuchel

La suite après cette publicité

Ce lundi, c'était retour devant la presse pour André Villas-Boas avant la rencontre entre l'Olympique de Marseille et Montpellier ce mercredi soir. Le Portugais a été interrogé sur bon nombre de sujets, notamment sur le mercato, mais aussi sur le licenciement de Thomas Tuchel du Paris Saint-Germain et son remplacement par l'Argentin Mauricio Pochettino.

« Ça change l'approche par rapport à ce qu'on attendait. On aura deux matches de référence. Ce sera dur à préparer. Je ne sais pas ce que Pochettino a dans la tête, son système préféré. On verra contre Saint-Étienne et Brest. Chaque entraîneur limogé, ce n'est pas une très bonne chose, principalement lui, avec ce qu'il a fait. On sait ce qu'attendent les Qataris et à la fin c'est arrivé pour lui. C'est toujours la même chose. J'ai été surpris par le timing, c'est dur, pas très sympa, mais c'est leur décision », a commenté AVB.