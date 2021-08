Ce que le Real Madrid a déjà refusé pour Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Un objectif, un seul. Kylian Mbappé fait rêver le Real Madrid depuis de longues années maintenant. Et la réciproque est vraie. Tout n'est devenu que patience depuis que l'attaquant français a choisi de rallier le PSG en 2017, avec l'objectif de s'y développer et d'y gagner la Ligue des Champions. La première partie du contrat a été réussie, la seconde pas encore.

Le Real Madrid, de son côté, est resté calme sur le marché des transferts, hormis le coup Eden Hazard, pas une franche réussite jusqu'à présent. Et il ne fera pas de folies d'ici le 31 août, pour deux raisons. La première est évidente, car économique en ces temps délicats pour tous les clubs de football. La deuxième concerne Mbappé puisqu'il s'agit de ne pas réduire les chances au cas où une fenêtre devait s'ouvrir d'ici la fermeture du mercato.

Non à CR7, Lewandowski mais aussi à Aouar et Tchouaméni

La Casa Blanca attend son heure et elle est prête à refuser de sacrés dossiers. Le plus récent concerne Cristiano Ronaldo, qui n'aurait réellement pas dit non à un retour. C'est bien le Real Madrid qui a refermé la porte. De même, le club merengue a bien été approché par le clan Lewandowski, qui rêve d'une pige en Espagne. Rebelote avec un refus de la part des Madrilènes.

Mais ce n'est pas tout. Le journal As nous apprend que le Real Madrid a été approché au sujet de deux joueurs français. En effet, Houssem Aouar (Olympique Lyonnais) et Aurélien Tchouaméni (AS Monaco) ont été proposés au club espagnol. Sans succès, car la ligne de conduite reste la même : Mbappé ou personne. Rappelons cependant que David Alaba a signé, libre, en provenance du Bayern Munich, et que le Real affûte ses armes pour Erling Haaland l'été prochain au cas où Mbappé venait à lui échapper.