Liga : sans briller, le Barça s’offre Valence pour lancer sa saison

La Liga saison 2024-2025 a repris ses droits cette semaine et le FC Barcelone était forcément très attendu. Après une saison très décevante sous les ordres de Xavi Hernandez, le Barça version Hansi Flick devait rassurer et montrer de bonnes choses sur le terrain. Cette première journée face à Valence était donc l’occasion parfaite pour faire passer un message. Pour l’occasion, le coach allemand décidait de miser sur une composition expérimentale. En attaque, on retrouvait les hommes forts de la fin de saison à savoir Raphinha et Lamine Yamal. Ils étaient accompagnés par Robert Lewandowski et Ferran Torres. Au milieu de terrain, Flick faisait confiance aux jeunes de la Masia Marc Casado et Marc Bernal alors que Jules Koundé était titulaire à droite.

De quoi offrir une rencontre intéressante, du moins sur le papier. Car sur le terrain, les deux équipes ne semblaient pas du tout inspirées et surtout le FC Barcelone qui n’avait pas la possibilité d’enchaîner les passes. On sentait clairement un manque de créativité dans le cœur du jeu. Et cela profitait à Valence qui se montrait le plus dangereux dans ce match. Le jeune Diego Lopez était très remuant sur son couloir et les pensionnaires du Mestella ouvraient finalement logiquement le score juste avant la pause. Sur un excellent service de Diego Lopez, c’est Hugo Duro qui plaçait une tête imparable pour Ter Stegen (1-0, 45e+2). Un but qui venait sanctionner la première période décevante des Barcelonais.

Lewandowski débute par un doublé

Et le score aurait pu être plus sévère. Quelques minutes plus tard, sur une action du même style, c’est encore Hugo Duro qui envoyait un tir du gauche qui trompait Ter Stegen. Mais sur sa ligne, le jeune Pau Cubarsi s’interposait pour empêcher le but du break. Et son action, qui vaut clairement un but, allait tout changer. Sur la contre-attaque, et après un centre fuyant de Baldé, Lamine Yamal se jetait pour remettre le ballon dans la surface. Le cuir était repris par Robert Lewandowski qui égalisait donc quelques minutes après le premier but (1-1, 45e+6). De quoi permettre à son équipe de rentrer aux vestiaires avec une égalité parfaite.

Dans le second acte, le Barça bénéficiait d’un penalty quelques minutes après la reprise. Robert Lewandowski ne se faisait pas prier et inscrivait donc un doublé (2-1, 48e). Mais encore une fois, les coéquipiers de Pedri, qui est entré en seconde période, n’ont pas su monter en puissance pour enfoncer le clou et sceller leur victoire. Jusqu’au bout, Valence a tenté d’égaliser et aurait pu y parvenir sans des attaquants parfois maladroits sur le dernier geste. Mais le score ne bougera plus. Le FC Barcelone commence sa saison de Liga par une victoire difficile face à Valence. Trois points importants qui vont permettre à Hansi Flick de travailler un peu plus sereinement, car il y a du boulot…