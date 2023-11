Équipe de France : quel milieu de terrain pour les Bleus ?

Qui sera le troisième larron ? Un coup d’œil à la liste de joueurs sélectionnés par Didier Deschamps, tout juste mise à jour suite au forfait d’Eduardo Camavinga remplacé par Khéphren Thuram, et c’est l’interrogation qui prime. Avec l’absence déjà établie d’Aurélien Tchouaméni, il est légitime de se demander qui sera la pointe basse du milieu à trois. Il est établi qu’Antoine Griezmann et Adrien Rabiot seront titulaires en tant que relayeurs.

La suite après cette publicité

Ensuite, Didier Deschamps devra trancher entre Youssouf Fofana, Boubacar Kamara, Warren Zaïre-Emery et donc Khéphren Thuram. Ces 4 hommes représentent un total de 18 sélections, dont 13 pour le seul Fofana (4 pour Kamara et 1 pour Thuram). Au regard de son historique récent, c’est bien le Monégasque qui apparaît en pole position pour prendre la dernière place dans l’entrejeu, du moins pour le premier match du rassemblement, face à Gibraltar samedi soir. A moins que Didier Deschamps profite de la faiblesse de l’adversaire pour lancer un élément moins confirmé au niveau international, et préserver ainsi Fofana pour le déplacement en Grèce.

À lire

EdF : Warren Zaïre-Emery était déçu après la liste de Didier Deschamps

Trouver une alternative fiable

L’équipe de France étant d’ores et déjà qualifiée pour l’Euro 2024, le sélectionneur national peut s’amuser à faire des tests, mais ce n’est pas forcément le genre de la maison. Didier Deschamps est sensible à la hiérarchie instaurée ces derniers mois, et Fofana semble partir avec une longueur d’avance. Avec Rabiot et Griezmann présents au poste, il lui faut aussi un profil plus défensif pour compléter l’entrejeu. Ce à quoi correspondent plus ceux de Fofana et Kamara, moins ceux de Zaïre-Emery et Thuram.

La suite après cette publicité

Cela dit, pour ces 4 hommes, les absences de Tchouaméni et Camavinga représentent une chance en or de briller durant ce rassemblement, et de s’imposer comme une solution fiable aux yeux de Didier Deschamps. Ce secteur du jeu, que l’on croyait un temps dévasté avec les problèmes physiques de N’Golo Kanté et les problèmes tout court de Paul Pogba, a déjà retrouvé de la vigueur avec la montée en puissance avec les deux éléments du Real Madrid. Reste à trouver de la profondeur de banc et les alternatives les plus fiables. Ils sont 4 sur la ligne de départ pour ce rassemblement de novembre.