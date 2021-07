OGC Nice : Stengs raconte son départ d'Alkmaar

Ce mardi, l'OGC Nice a présenté, grâce à Julien Fournier et Jean-Pierre Rivère, quatre nouveaux éléments. Calvin Stengs, Justin Kluivert, Pablo Rosario et Mario Lemina étaient ainsi devant les journalistes. Le premier cité a expliqué pourquoi il avait choisi de quitter le club d'Alkmaar et ainsi son petit nid douillet où il s'était fait une place à seulement 22 ans.

« C'est une grande étape pour moi. Ce sera peut-être dur, mais c'était le moment de quitter le club et de faire ça et de progresser. Je veux être un meilleur joueur et le projet est bon et me va. Je ne sens pas de pression, je vais juste jouer mon jeu, le club veut cela et c'est la chose la plus importante », a raconté le jeune Néerlandais devant les médias.