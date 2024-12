Le Bayern Munich est confiant pour Alphonso Davies

En fin de contrat en juin prochain, Alphonso Davies (24 ans) est lié au Real Madrid, qui voudrait le récupérer libre. Mais le FC Barcelone, où officie son ancien coach Hansi Flick, et Manchester United, sont également cités comme des points de chute potentiels. Cependant, tout ce petit monde pourrait bien se faire doubler dans la dernière ligne droite par le Bayern Munich.

En effet, le club allemand n’a pas abandonné l’idée d’étendre le bail du footballeur canadien. En conférence de presse ce vendredi, le directeur sportif, Christoph Freund, a d’ailleurs fait une petite confidence sur ce dossier chaud. « De manière générale, nous discutons bien et nous sommes positifs », a-t-il admis quand on lui a posé la question sur une prolongation de plus en plus proche de Davies. Une bonne nouvelle pour les pensionnaires de l’Allianz Arena.